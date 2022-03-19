«Коммунисты России» заявили об отставке лидера партии Сурайкина

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IV конгресс РАПК
Появилась информация об отставке Сурайкина с поста председателя «Коммунистов России» Фото:

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин покинул свой пост и исключен из рядов организации. Об этом говорится в заявлении ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России», которое есть в распоряжении URA.RU.

«18 марта в Москве состоялся чрезвычайный съезд Коммунистической партии „Коммунисты России“. Делегаты съезда дали принципиальную оценку деятельности бывшего главы партии Максима Сурайкина, который пытался скрыть за формальными заявлениями связь с прозападными финансово-политическими кругами недружественных государств», — говорится в документе. Свое заявление члены партии сопроводили видеозаписью «обращения по поручению чрезвычайного съезда партии». Обращение зачитал исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович.

Согласно письму, съезд принял решение освободить Сурайкина от должности председателя и исключить его из рядов партии «за системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни». Указано, что новым председателем ЦК партии избран один из ее основателей — депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович, который ранее занимал должность исполнительного секретаря ЦК.

Максим Сурайкин — экс-кандидат в президенты России, известен рядом громких заявлений. В частности, в январе нынешнего года он собрался лично восстанавливать разрушенный памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в Миассе Челябинской области. В мае прошлого года Сурайкин предложил конкуренту, главе КПРФ Геннадию Зюганову отправиться в монастырь. А в фервале 2020-го Сурайкин призвал национализировать частные медицинские центры, которые принадлежат телеведущей и врачу Елене Малышевой.

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Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин покинул свой пост и исключен из рядов организации. Об этом говорится в заявлении ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России», которое есть в распоряжении URA.RU. «18 марта в Москве состоялся чрезвычайный съезд Коммунистической партии „Коммунисты России“. Делегаты съезда дали принципиальную оценку деятельности бывшего главы партии Максима Сурайкина, который пытался скрыть за формальными заявлениями связь с прозападными финансово-политическими кругами недружественных государств», — говорится в документе. Свое заявление члены партии сопроводили видеозаписью «обращения по поручению чрезвычайного съезда партии». Обращение зачитал исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович. Согласно письму, съезд принял решение освободить Сурайкина от должности председателя и исключить его из рядов партии «за системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни». Указано, что новым председателем ЦК партии избран один из ее основателей — депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович, который ранее занимал должность исполнительного секретаря ЦК. Максим Сурайкин — экс-кандидат в президенты России, известен рядом громких заявлений. В частности, в январе нынешнего года он собрался лично восстанавливать разрушенный памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в Миассе Челябинской области. В мае прошлого года Сурайкин предложил конкуренту, главе КПРФ Геннадию Зюганову отправиться в монастырь. А в фервале 2020-го Сурайкин призвал национализировать частные медицинские центры, которые принадлежат телеведущей и врачу Елене Малышевой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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