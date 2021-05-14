Коммунисты предложили Зюганову уйти в монастырь из-за Урганта

Лидер партии «Коммунисты России» считает, что внук Зюганова стал депутатом нечестно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Партия «Коммунисты России» встала на сторону телеведущего Ивана Урганта, которому устроили травлю из-за шутки про лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин напомнил, что сам Геннадий Зюганов поступил нечестно, устроив своего внука Леонида, нигде не работавшего, депутатом Мосгордумы, и призвали Зюганова-младшего уйти в монастырь.

«Наша партия призывает защитить ведущего от травли, которую пытаются развязать люди, обладающие, по всей вероятности, слоновьим чувством юмора. Мы считаем, что в преддверии важных выборов в Государственную Думу Леониду Андреевичу [Зюганову] нужно задуматься о своей разрушительной роли в судьбе КПРФ. Как верный последователь своего религиозного деда он должен уйти из политики, сдать партийный билет и депутатский мандат, а затем постричься в монахи, сменив богатый светский образ жизни на келью», — приводит слова Сурайкина пресс-служба партии «Коммунисты России».

Скандал, в котором оказались замешаны лидеры обеих партий, начался с шутки Ивана Урганта о выдвижении рэпера Славы КПСС (Вячеслава Машнова), также известного как Гнойный, в Государственную Думу РФ. Телеведущий назвал Зюганова «Геной КПРФ», а у Жириновского, по мнению шоумена, отталкивающая внешность, так что Гнойный вполне может пойти по спискам ЛДПР.

Зюганов-старший спокойно отнесся к шутке Урганта , поясняет Pravda.ru. А вот Жириновский пообещал закрыть шоу, комментирует Радио Sputnik. На что Ургант еще жестче высмеял политика. «Как он сказал? Юмор слабенький? И он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Он, кстати, там один, в этом комитете», — пояснил телеведущий.