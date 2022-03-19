Российские войска прорвали оборону батальона «Айдар» на Украине

19 марта 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ форсировали реку Кашлагач и продвинулись на пять километров, сообщил Игорь Конашенков (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские вооруженные силы форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашнеков. «Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона „Айдар“ и, продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка», — сообщил Игорь Конашенков во время брифинга, опубликованного в telegram-канале Минобороны РФ. Всего за сутки армией РФ были уничтожены до 30 противников, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. По данным Минобороны РФ, сейчас российские солдаты ведут бой с 54 отдельной механизированной бригадой вооруженных сил Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Путин говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Россия пошла на такие меры для помощи жителям Донбасса, которые страдали восемь лет от действий Украины, также заявлял президент. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские вооруженные силы форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашнеков. «Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона „Айдар“ и, продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка», — сообщил Игорь Конашенков во время брифинга, опубликованного в telegram-канале Минобороны РФ. Всего за сутки армией РФ были уничтожены до 30 противников, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. По данным Минобороны РФ, сейчас российские солдаты ведут бой с 54 отдельной механизированной бригадой вооруженных сил Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Путин говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Россия пошла на такие меры для помощи жителям Донбасса, которые страдали восемь лет от действий Украины, также заявлял президент.