Кадыров сообщил о создании медбригад для помощи бойцам на Украине

20 марта 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал о медбригадах, отправленных на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, участвующим в спецоперации России на Украине. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров. «И хотя ребята (чеченские бойцы — прим. URA.RU) на данном этапе продвигаются без потерь, Министерством здравоохранения республики сформированы четыре бригады врачей, изъявивших желание оказать при необходимости экстренную помощь нашим воинам», — написал Кадыров в своем Telegram. На Украину от Чечни отправятся сотрудники скорой помощи. «Реанимобили, на которых будут работать медбригады, оснащены и оборудованы по последним медицинским стандартам», — добавил Кадыров. Кадыров ранее заявил, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Сообщалось, что чеченский спецназ перевоспитал националистов, которые избивали своих же граждан за слова «Ахмат-Сила». 19 марта армия Кадырова ликвидировала угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, участвующим в спецоперации России на Украине. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров. «И хотя ребята (чеченские бойцы — прим. URA.RU) на данном этапе продвигаются без потерь, Министерством здравоохранения республики сформированы четыре бригады врачей, изъявивших желание оказать при необходимости экстренную помощь нашим воинам», — написал Кадыров в своем Telegram. На Украину от Чечни отправятся сотрудники скорой помощи. «Реанимобили, на которых будут работать медбригады, оснащены и оборудованы по последним медицинским стандартам», — добавил Кадыров. Кадыров ранее заявил, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Сообщалось, что чеченский спецназ перевоспитал националистов, которые избивали своих же граждан за слова «Ахмат-Сила». 19 марта армия Кадырова ликвидировала угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области.