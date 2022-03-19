Порошенко пригласил Байдена на Украину на следующей неделе

20 марта 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Экс-президент Украины Петр Порошенко пригласил лидера США Джо Байдена в Киев. Визит, по мнению Порошенко, может состояться уже на следующей неделе — сразу после посещения американским президентом саммита НАТО в Брюсселе. «Почему бы и нет, почему бы моему очень хорошему другу, очень хорошему другу Украины Джо Байдену, лидеру глобального мира, <…> не приехать сюда (в Киев — прим. URA.RU) на следующей неделе в качестве символа нашей солидарности», — заявил Порошенко в интервью CNN. Украинский экс-президент также добавил, что это помогло бы продемонстрировать, что «весь мир вместе с нами против России». Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить политическое убежище Петру Порошенко. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене. Порошенко отклонил предложение Путина, заявив, что что украинская власть сама способна разобраться в своих проблема.