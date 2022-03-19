19 марта 2022

Порошенко пригласил Байдена на Украину на следующей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Порошенко пригласил Байдена в Киев после саммита НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко пригласил лидера США Джо Байдена в Киев. Визит, по мнению Порошенко, может состояться уже на следующей неделе — сразу после посещения американским президентом саммита НАТО в Брюсселе.

«Почему бы и нет, почему бы моему очень хорошему другу, очень хорошему другу Украины Джо Байдену, лидеру глобального мира, <…> не приехать сюда (в Киев — прим. URA.RU) на следующей неделе в качестве символа нашей солидарности», — заявил Порошенко в интервью CNN. Украинский экс-президент также добавил, что это помогло бы продемонстрировать, что «весь мир вместе с нами против России».

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить политическое убежище Петру Порошенко. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене. Порошенко отклонил предложение Путина, заявив, что что украинская власть сама способна разобраться в своих проблема.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-президент Украины Петр Порошенко пригласил лидера США Джо Байдена в Киев. Визит, по мнению Порошенко, может состояться уже на следующей неделе — сразу после посещения американским президентом саммита НАТО в Брюсселе. «Почему бы и нет, почему бы моему очень хорошему другу, очень хорошему другу Украины Джо Байдену, лидеру глобального мира, <…> не приехать сюда (в Киев — прим. URA.RU) на следующей неделе в качестве символа нашей солидарности», — заявил Порошенко в интервью CNN. Украинский экс-президент также добавил, что это помогло бы продемонстрировать, что «весь мир вместе с нами против России». Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить политическое убежище Петру Порошенко. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене. Порошенко отклонил предложение Путина, заявив, что что украинская власть сама способна разобраться в своих проблема.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...