Порошенко ответил на предложение Путина о политическом убежище

08 февраля 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

По словам Петра Порошенко, Владимиру Путину стоит признать самостоятельность властей Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит заняться защитой страны, а не продолжать «радовать» президента России Владимира Путина. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Советую [Зеленскому] прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российская угроза», — написал Петр Порошенко в своем telegram-канале. Также украинский экс-президент посоветовал Владимиру Путину осознать, что украинская власть сама способна разобраться в своих проблемах. «Извечная российская практика „заботиться“ об украинской политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — добавил Порошенко. Бывший украинский лидер добавил, что его команда неоднократно заявляла, что Владимир Зеленский делает «подарок» Владимиру Путину, преследуя проевропейскую оппозицию на Украине. «Сейчас это уже подтвердил сам Путин (напомнив Порошенко о политическом убежище в России — прим. URA.RU)», — резюмировал он. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить политическое убежище Петру Порошенко. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене. Суд не стал арестовывать Порошенко, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит заняться защитой страны, а не продолжать «радовать» президента России Владимира Путина. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Советую [Зеленскому] прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российская угроза», — написал Петр Порошенко в своем telegram-канале. Также украинский экс-президент посоветовал Владимиру Путину осознать, что украинская власть сама способна разобраться в своих проблемах. «Извечная российская практика „заботиться“ об украинской политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — добавил Порошенко. Бывший украинский лидер добавил, что его команда неоднократно заявляла, что Владимир Зеленский делает «подарок» Владимиру Путину, преследуя проевропейскую оппозицию на Украине. «Сейчас это уже подтвердил сам Путин (напомнив Порошенко о политическом убежище в России — прим. URA.RU)», — резюмировал он. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить политическое убежище Петру Порошенко. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене. Суд не стал арестовывать Порошенко, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства.