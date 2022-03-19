Ольга Бузова лишилась десятков миллионов подписчиков в Instagram. Скрин

20 марта 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

Аккаунт телеведущей и певицы Ольги Бузовой в социальной сети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов) был заблокирован. За страницей девушки следили несколько десятков миллионов подписчиков. Instagram заблокировал аккаунт Ольги Бузовой с 23 миллионами подписчиков. Если попробовать посетить страницу певицы, то высвечивается сообщение о том, что пользователь не найден. Блогеры устроили истерику из-за блокировки Instagram на территории России. Также под угрозой блокировки находится видеохостинг YouTube. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации».