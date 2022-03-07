Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют раньше срока

07 марта 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Назальную вакцину получили более 100 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Назальная вакцина против коронавируса, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, получит регистрацию раньше, чем планировалось. Об этом заявил глава центра центра Александр Гинцбург. «Минздрав установил нам дедлайн на 17 марта. То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше», — сказал Гинцбург в беседе с РИА «Новости». По его словам, уже 104 человека получили назальную вакцину, никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев нет. Ранее Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа. Сообщалось. что вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Гинцбург считает, что назальная вакцина может способствовать увеличению срока ревакцинации, а при определенных условиях может заменить укол «Спутника V». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Назальная вакцина против коронавируса, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, получит регистрацию раньше, чем планировалось. Об этом заявил глава центра центра Александр Гинцбург. «Минздрав установил нам дедлайн на 17 марта. То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше», — сказал Гинцбург в беседе с РИА «Новости». По его словам, уже 104 человека получили назальную вакцину, никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев нет. Ранее Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа. Сообщалось. что вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Гинцбург считает, что назальная вакцина может способствовать увеличению срока ревакцинации, а при определенных условиях может заменить укол «Спутника V».