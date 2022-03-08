Пентагон: Украина получает оружие от 15 стран

08 марта 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины получают оружие из пятнадцати стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя минобороны США Джон Кирби. По его словам, украинцы «достаточно эффективно» используют оружие, поставляемое из-за рубежа. «Это не только мы, это еще 14 других стран. Мы знаем, что эти материалы попадают в руки украинских вооруженных сил, и мы знаем, что они их применяют и применяют достаточно эффективно», — цитирует Джона Кирби РИА «Новости». Ранее представитель Пентагона уточнил, что США продолжат поставлять военную помощь Киеву, несмотря на сложности с транспортировкой. По словам Кирби, сейчас грузы нельзя завозить по воздуху, поскольку на Украине продолжается борьба за контроль над воздушным пространством. Также США разрешили своим союзникам по НАТО поставлять Киеву истребители. Польша уже готова передать военные самолеты Украине. При этом Североатлантический альянс отказался вводить бесполетную зону над страной. По словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, это приведет к полномасштабной войне в Европе. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Военные получили приказ наступать по всем направлениям, заявили в министерстве. Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Российская и украинская делегация договорились о возможном временном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров, передает телеканал 360.