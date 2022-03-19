В ресторанах KFC Екатеринбурга кончился сахар в пакетиках

Корреспонденту URA.RU удалось получить последний пакетик сахара в KFC ТРЦ «Гринвич» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В сети ресторанов общественного питания KFC в Екатеринбурге закончился сахар в пакетиках. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Журналисту удалось забрать последний пакетик в KFC в торговом центре «Гринвич».

«Это последний сахар, который у нас есть. Он закончился», — сообщила корреспонденту URA.RU кассир в KFC.

В Росстате сообщили, что на фоне паники в российских магазинах выросли цены на риск, гречку и сахар. Последний подорожал на 12,8%. В Екатеринбурге паникеры смели сахар с полок магазинов торговой сети «Магнит». Покупатели опасаются дальнейшего роста цен на товар. В результате такие сети магазинов, как «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», «Верный», «Гипербола» и «Кировский», ограничили продажу товаров в одни руки из-за вспышки спроса на крупы, сахар, муку и иные социально значимые товары. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать сахар и гречку в магазинах. По ее мнению, они еще не израсходовали запасы, приобретенные во время пандемии коронавируса.