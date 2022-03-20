20 марта 2022

Нюша вместе с семьей уехала из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок Гагарина. Чествование. Часть 2. Магнитогорск, нюша, шурочкина анна
Нюша заявила, что ее семья будет жить на два города — Москва и Дубай Фото:

Российская певица Нюша уехала со своей семьей в Дубай на неопределенный срок. Артистка аргументировала это тем, что ее муж часто ездит по загранкомандировкам. По ее словам, в нынешней ситуации, когда из России очень сложно передвигаться по миру, супруги решили, что лучше будет обосноваться за рубежом. Об этом Нюша рассказала в своем личном блоге.

Новость дополняется.

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Российская певица Нюша уехала со своей семьей в Дубай на неопределенный срок. Артистка аргументировала это тем, что ее муж часто ездит по загранкомандировкам. По ее словам, в нынешней ситуации, когда из России очень сложно передвигаться по миру, супруги решили, что лучше будет обосноваться за рубежом. Об этом Нюша рассказала в своем личном блоге. Новость дополняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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