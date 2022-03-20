Нюша вместе с семьей уехала из России

Российская певица Нюша уехала со своей семьей в Дубай на неопределенный срок. Артистка аргументировала это тем, что ее муж часто ездит по загранкомандировкам. По ее словам, в нынешней ситуации, когда из России очень сложно передвигаться по миру, супруги решили, что лучше будет обосноваться за рубежом. Об этом Нюша рассказала в своем личном блоге.
Российская певица Нюша уехала со своей семьей в Дубай на неопределенный срок. Артистка аргументировала это тем, что ее муж часто ездит по загранкомандировкам. По ее словам, в нынешней ситуации, когда из России очень сложно передвигаться по миру, супруги решили, что лучше будет обосноваться за рубежом. Об этом Нюша рассказала в своем личном блоге. Новость дополняется.