В крупных городах России подешевело съемное жилье

21 марта 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Спрос на снятие жилья упал на 17%, в то же время предложение съемных квартир увеличилось на 31% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В крупных городах России подешевело арендное жилье, при этом спрос на него упал на 17%. Об этом сообщили участники рынка недвижимости. С момента начала спецоперации РФ на Украине спрос на аренду жилья в Москве снизился на 17%, предложение съемных квартир увеличилось на 31%. При этом цены на съем однокомнатных квартир упали на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 5,5%, рассказал «Известиям» генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Согласно информации от эксперта по недвижимости Виктории Кирюхиной, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась на 1,7%, с 20,5 тыс. до 20,2 тыс. рублей. Что касается двухкомнатных — стоимость на них упала незначительно — на 1%, с 56,1 тыс. до 55,57 тыс. рублей. Павел Луценко предположил, что число тех, кто в связи с экономическими проблемами потерял работу и уезжает из городов-миллионников больше, чем людей, которые перешли на аренду жилья, так как передумали брать ипотеку. По мнению Виктории Кирюхиной, число сдаваемых квартир увеличилось по причине того, что многие, кто решили переехать в другую страну и в связи с этим стали сдавать жилье в аренду. Руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев уверен, что цены на долгосрочную аренду квартир в ближайшем будущем стабилизируются. Еще в декабре 2021 года сообщалось о том, что за год стоимость арендного жилья в крупных городах России выросла на 31%. Тем не менее, из-за резкого поднятия ключевой ставки может подорожать ипотека от застройщиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В крупных городах России подешевело арендное жилье, при этом спрос на него упал на 17%. Об этом сообщили участники рынка недвижимости. С момента начала спецоперации РФ на Украине спрос на аренду жилья в Москве снизился на 17%, предложение съемных квартир увеличилось на 31%. При этом цены на съем однокомнатных квартир упали на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 5,5%, рассказал «Известиям» генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Согласно информации от эксперта по недвижимости Виктории Кирюхиной, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась на 1,7%, с 20,5 тыс. до 20,2 тыс. рублей. Что касается двухкомнатных — стоимость на них упала незначительно — на 1%, с 56,1 тыс. до 55,57 тыс. рублей. Павел Луценко предположил, что число тех, кто в связи с экономическими проблемами потерял работу и уезжает из городов-миллионников больше, чем людей, которые перешли на аренду жилья, так как передумали брать ипотеку. По мнению Виктории Кирюхиной, число сдаваемых квартир увеличилось по причине того, что многие, кто решили переехать в другую страну и в связи с этим стали сдавать жилье в аренду. Руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев уверен, что цены на долгосрочную аренду квартир в ближайшем будущем стабилизируются. Еще в декабре 2021 года сообщалось о том, что за год стоимость арендного жилья в крупных городах России выросла на 31%. Тем не менее, из-за резкого поднятия ключевой ставки может подорожать ипотека от застройщиков.