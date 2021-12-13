«Известия»: цены на съемное жилье выросли почти на треть

14 декабря 2021 в 04:08 Размер текста - 17 +

В 2021 году цены на съемное жилье рекордно выросли, заявил Ильдар Хусаинов Фото: Александр Елизаров © URA.RU За год стоимость арендного жилья в крупных городах России выросла на 31%. Об этом заявил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Серегй Хахулин. С ноября 2020 года по ноябрь 2021-го цены на съемное жилье выросли на 31% — в среднем 23 тысячи рублей в месяц, рассказал Сергей Хахулин «Известиям». Он добавил, что спрос на арендное жилье вырос на 24%. По данным «Циан.Аналитики», средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир за год увеличилась на 21% и составила 20,4 тысяч рублей. За двухкомнатные квартиры средняя цена стала больше на 23%, до 30,3 тысяч рублей, а на трехкомнатные — на 20%, до 45,8 тысяч рублей. По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, цены на арендное жилье в 2021 году продемонстрировали рекордный рост. «Больше всего с ноября [2021 года] увеличились ставки на однокомнатные квартиры в Москве (+60,5%), Казани (44,3%), Санкт-Петербурге (+33,5%), Екатеринбурге (+28,6%) и Челябинске (+22,1%)», — добавил он. Хусаинов отметил, что спрос на такое жилье увеличился в 3,8 раза. Причинами этому служит то, что часть граждан вынуждены снимать квартиры из-за продажи имевшегося жилья в пользу покупки квартиры в новостройке, и то, что некоторым россиянам пришлось отложить приобретение жилья из-за увеличения ипотечных ставок и роста цен на недвижимость, уточнил он. Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предложил отслеживать все расчеты между арендодателем и арендатором жилья. Финансист Алексей Кричевский предрек рост цен и дефицит предложений на съемное жилье в декабре. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За год стоимость арендного жилья в крупных городах России выросла на 31%. Об этом заявил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Серегй Хахулин. С ноября 2020 года по ноябрь 2021-го цены на съемное жилье выросли на 31% — в среднем 23 тысячи рублей в месяц, рассказал Сергей Хахулин «Известиям». Он добавил, что спрос на арендное жилье вырос на 24%. По данным «Циан.Аналитики», средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир за год увеличилась на 21% и составила 20,4 тысяч рублей. За двухкомнатные квартиры средняя цена стала больше на 23%, до 30,3 тысяч рублей, а на трехкомнатные — на 20%, до 45,8 тысяч рублей. По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, цены на арендное жилье в 2021 году продемонстрировали рекордный рост. «Больше всего с ноября [2021 года] увеличились ставки на однокомнатные квартиры в Москве (+60,5%), Казани (44,3%), Санкт-Петербурге (+33,5%), Екатеринбурге (+28,6%) и Челябинске (+22,1%)», — добавил он. Хусаинов отметил, что спрос на такое жилье увеличился в 3,8 раза. Причинами этому служит то, что часть граждан вынуждены снимать квартиры из-за продажи имевшегося жилья в пользу покупки квартиры в новостройке, и то, что некоторым россиянам пришлось отложить приобретение жилья из-за увеличения ипотечных ставок и роста цен на недвижимость, уточнил он. Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предложил отслеживать все расчеты между арендодателем и арендатором жилья. Финансист Алексей Кричевский предрек рост цен и дефицит предложений на съемное жилье в декабре.