В Белом доме пригрозили расширением антироссийских санкций. «Путин знает, о чем идет речь»

21 марта 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

В отношении России могут ввести новые санкции, заявили в Белом доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США рассматривают возможность расширения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Меры могут затронуть больше банков РФ, а также сферы экономики, включая газовую и нефтяную. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. «Мы можем расширить наши санкции, принять (дополнительные — прим. URA.RU) меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов. <…> В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы. Я не хотел бы конкретизировать, но полагаю, президент (РФ Владимир — прим. URA.RU) Путин знает, о чем идет речь», — заявил Сингх в интервью телеканалу CBS. Политик отметил, что санкции могут затронуть «большее число банков и секторов, которые до сих пор не были затронуты». Меры коснутся стратегически важных областей российской экономики, заявил Сингх. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США рассматривают возможность расширения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Меры могут затронуть больше банков РФ, а также сферы экономики, включая газовую и нефтяную. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. «Мы можем расширить наши санкции, принять (дополнительные — прим. URA.RU) меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов. <…> В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы. Я не хотел бы конкретизировать, но полагаю, президент (РФ Владимир — прим. URA.RU) Путин знает, о чем идет речь», — заявил Сингх в интервью телеканалу CBS. Политик отметил, что санкции могут затронуть «большее число банков и секторов, которые до сих пор не были затронуты». Меры коснутся стратегически важных областей российской экономики, заявил Сингх. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.