Единороссы отреклись от задержанного ФСБ челябинского депутата

До приговора суда челябинские единороссы приостановили членство Вячеслава Ершова в партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Членство депутата Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслава Ершова в «Единой России» будет приостановлено на этой неделе. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. Сотрудники ФСБ задержали Ершова 3 марта при попытке дать взятку сотруднику регионального главного управления лесами.

«На этой неделе соберется президиум областного политсовета. В повестку дня включен вопрос об утверждении решения районного политсовета о приостановке членства Ершова в партии», — подтвердили URA.RU в региональном исполкоме ЕР.

По данным следствия, Ершов предложил сотруднику главного управления лесами Челябинской области от 50 до 100 тысяч рублей за оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали при передаче денег.

Ершову предъявили обвинение по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Максимальное наказание, которое грозит народному избраннику — лишение свободы до 8 лет и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Центральный районный суд Челябинска отправил его в СИЗО сроком до 3 мая.