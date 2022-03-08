08 марта 2022
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04 марта 2022

Единороссы отреклись от задержанного ФСБ челябинского депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты в масках на Законодательном собрании. Челябинск, ершов вячеслав, маска защитная
До приговора суда челябинские единороссы приостановили членство Вячеслава Ершова в партии Фото:

Членство депутата Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслава Ершова в «Единой России» будет приостановлено на этой неделе. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. Сотрудники ФСБ задержали Ершова 3 марта при попытке дать взятку сотруднику регионального главного управления лесами.

«На этой неделе соберется президиум областного политсовета. В повестку дня включен вопрос об утверждении решения районного политсовета о приостановке членства Ершова в партии», — подтвердили URA.RU в региональном исполкоме ЕР.

По данным следствия, Ершов предложил сотруднику главного управления лесами Челябинской области от 50 до 100 тысяч рублей за оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали при передаче денег.

Ершову предъявили обвинение по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Максимальное наказание, которое грозит народному избраннику — лишение свободы до 8 лет и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Центральный районный суд Челябинска отправил его в СИЗО сроком до 3 мая.

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Членство депутата Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслава Ершова в «Единой России» будет приостановлено на этой неделе. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. Сотрудники ФСБ задержали Ершова 3 марта при попытке дать взятку сотруднику регионального главного управления лесами. «На этой неделе соберется президиум областного политсовета. В повестку дня включен вопрос об утверждении решения районного политсовета о приостановке членства Ершова в партии», — подтвердили URA.RU в региональном исполкоме ЕР. По данным следствия, Ершов предложил сотруднику главного управления лесами Челябинской области от 50 до 100 тысяч рублей за оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали при передаче денег. Ершову предъявили обвинение по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Максимальное наказание, которое грозит народному избраннику — лишение свободы до 8 лет и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Центральный районный суд Челябинска отправил его в СИЗО сроком до 3 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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