МО РФ сообщило о вытеснении украинских нацбатов из пригорода Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские воздушно-десантные войска смогли оттеснить с окраин Киева украинские батальоны националистов. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что националистические войска, отступая, оставили танки, бронетранспортеры и боеприпасы к ним.

«Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ. Они бросили танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним», — уточнили в telegram-канале ведомства.

Помимо этого, военные РФ захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3. На видео также присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам