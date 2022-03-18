Власти ЯНАО раскрыли повестку встречи Путина и Артюхова

Губернатор ЯНАО расскажет о положении дел в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На предстоящей встречи президент РФ Владимир Путин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудят готовность региона к выполнению ранее поставленных задач. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Повестка встречи — основные социально-экономические показатели и готовность региона выполнить все поставленные задачи», — сообщили в пресс-службе властей региона. Встреча пройдет сегодня, 21 марта.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что встреча будет публичной. «Путин продолжает работу с регионами, и сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у президента, будет разговор по региональным делам», — передает слова Пескова неофициальный telegram-канал властей Ямала «Пул 89».

Ранее сообщалось, что президент РФ встретится с Артюховым. Для этого губернатор отменил все намеченные планы и потребовал от подчиненных доклад о положении дел в ЯНАО.