В Когрессе США призвали отказаться от помощи Украине

21 марта 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

В конгрессе США призвали потребовать от Зеленского, чтобы его военные прекратили пытать собственный народ Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конгрессе США призвали отказаться от помощи Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «США должны потребовать от Зеленского, чтобы его военные прекратили пытать собственный народ. Мы не должны тратить миллиарды с трудом заработанных американских налогов на смертоносную помощь, которая будет оказана возможным нацистским ополченцам, пытающим невинных людей, особенно детей и женщин», — написала Марджори в на своей странице в соцсети twitter. По мнению конгрессвумен, украинские военные должны прекратить пытать собственных граждан. США косвенно принимает в этом участие, поскольку снабжает Украину, в том числе матпомощью. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил украинский президент Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. По его словам, лидер США Джо Байден дал понять, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях между Россией и Украиной. США нацелены на помощь Украине, отметил глава Пентагона. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление людей на Донбассе от страданий, от геноцида: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В конгрессе США призвали отказаться от помощи Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «США должны потребовать от Зеленского, чтобы его военные прекратили пытать собственный народ. Мы не должны тратить миллиарды с трудом заработанных американских налогов на смертоносную помощь, которая будет оказана возможным нацистским ополченцам, пытающим невинных людей, особенно детей и женщин», — написала Марджори в на своей странице в соцсети twitter. По мнению конгрессвумен, украинские военные должны прекратить пытать собственных граждан. США косвенно принимает в этом участие, поскольку снабжает Украину, в том числе матпомощью. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил украинский президент Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. По его словам, лидер США Джо Байден дал понять, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях между Россией и Украиной. США нацелены на помощь Украине, отметил глава Пентагона. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление людей на Донбассе от страданий, от геноцида: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».