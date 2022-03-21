В Когрессе США призвали отказаться от помощи Украине

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Флаги США, флаг сша
В конгрессе США призвали потребовать от Зеленского, чтобы его военные прекратили пытать собственный народ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В конгрессе США призвали отказаться от помощи Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«США должны потребовать от Зеленского, чтобы его военные прекратили пытать собственный народ. Мы не должны тратить миллиарды с трудом заработанных американских налогов на смертоносную помощь, которая будет оказана возможным нацистским ополченцам, пытающим невинных людей, особенно детей и женщин», — написала Марджори в на своей странице в соцсети twitter.

По мнению конгрессвумен, украинские военные должны прекратить пытать собственных граждан. США косвенно принимает в этом участие, поскольку снабжает Украину, в том числе матпомощью.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил украинский президент Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. По его словам, лидер США Джо Байден дал понять, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях между Россией и Украиной. США нацелены на помощь Украине, отметил глава Пентагона.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление людей на Донбассе от страданий, от геноцида: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».

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В конгрессе США призвали отказаться от помощи Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «США должны потребовать от Зеленского, чтобы его военные прекратили пытать собственный народ. Мы не должны тратить миллиарды с трудом заработанных американских налогов на смертоносную помощь, которая будет оказана возможным нацистским ополченцам, пытающим невинных людей, особенно детей и женщин», — написала Марджори в на своей странице в соцсети twitter. По мнению конгрессвумен, украинские военные должны прекратить пытать собственных граждан. США косвенно принимает в этом участие, поскольку снабжает Украину, в том числе матпомощью. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил украинский президент Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. По его словам, лидер США Джо Байден дал понять, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях между Россией и Украиной. США нацелены на помощь Украине, отметил глава Пентагона. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление людей на Донбассе от страданий, от геноцида: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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