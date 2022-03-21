Путин поручит правительству РФ увеличить зарплаты силовикам ЯНАО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В ЯНАО не хватает налоговых специалистов и правохранителей Фото:

Президент России Владимир Путин даст поручение правительству РФ, чтобы изменить правила выплаты северных накоплений для федеральных служащих в ЯНАО. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что в округе кадровый голод испытывают такие направления как, правоохрана, безопасность и налоги.

«Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение Правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее», — заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Артюховым.

Глава ЯНАО добавил, что проценты по северным накоплениям могут достигать 80 процентов и зависят от стажа жизни на севере специалиста. По мнению Артюхова это мешает молодым специалистам приезжать работать в округ.

«Получается так, что во многих структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы „северные“ можно было ускоренно начислять, а лучше — платить с первого дня. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Ранее сообщалось, что замглавы УМВД России по ЯНАО Игорь Романюк попросил у депутатов окружного законодательного собрания помочь в изменение правил начисления северных надбавок. Начинающим полицейским не хватает зарплаты на минимальные потребности для проживания в северном регионе.

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Президент России Владимир Путин даст поручение правительству РФ, чтобы изменить правила выплаты северных накоплений для федеральных служащих в ЯНАО. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что в округе кадровый голод испытывают такие направления как, правоохрана, безопасность и налоги. «Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение Правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее», — заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Артюховым. Глава ЯНАО добавил, что проценты по северным накоплениям могут достигать 80 процентов и зависят от стажа жизни на севере специалиста. По мнению Артюхова это мешает молодым специалистам приезжать работать в округ. «Получается так, что во многих структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы „северные“ можно было ускоренно начислять, а лучше — платить с первого дня. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры», — сообщил Дмитрий Артюхов. Ранее сообщалось, что замглавы УМВД России по ЯНАО Игорь Романюк попросил у депутатов окружного законодательного собрания помочь в изменение правил начисления северных надбавок. Начинающим полицейским не хватает зарплаты на минимальные потребности для проживания в северном регионе.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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