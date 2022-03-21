Путин поручит правительству РФ увеличить зарплаты силовикам ЯНАО

21 марта 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

В ЯНАО не хватает налоговых специалистов и правохранителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин даст поручение правительству РФ, чтобы изменить правила выплаты северных накоплений для федеральных служащих в ЯНАО. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что в округе кадровый голод испытывают такие направления как, правоохрана, безопасность и налоги. «Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение Правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее», — заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Артюховым. Глава ЯНАО добавил, что проценты по северным накоплениям могут достигать 80 процентов и зависят от стажа жизни на севере специалиста. По мнению Артюхова это мешает молодым специалистам приезжать работать в округ. «Получается так, что во многих структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы „северные“ можно было ускоренно начислять, а лучше — платить с первого дня. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры», — сообщил Дмитрий Артюхов. Ранее сообщалось, что замглавы УМВД России по ЯНАО Игорь Романюк попросил у депутатов окружного законодательного собрания помочь в изменение правил начисления северных надбавок. Начинающим полицейским не хватает зарплаты на минимальные потребности для проживания в северном регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент России Владимир Путин даст поручение правительству РФ, чтобы изменить правила выплаты северных накоплений для федеральных служащих в ЯНАО. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что в округе кадровый голод испытывают такие направления как, правоохрана, безопасность и налоги. «Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение Правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее», — заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Артюховым. Глава ЯНАО добавил, что проценты по северным накоплениям могут достигать 80 процентов и зависят от стажа жизни на севере специалиста. По мнению Артюхова это мешает молодым специалистам приезжать работать в округ. «Получается так, что во многих структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы „северные“ можно было ускоренно начислять, а лучше — платить с первого дня. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры», — сообщил Дмитрий Артюхов. Ранее сообщалось, что замглавы УМВД России по ЯНАО Игорь Романюк попросил у депутатов окружного законодательного собрания помочь в изменение правил начисления северных надбавок. Начинающим полицейским не хватает зарплаты на минимальные потребности для проживания в северном регионе.