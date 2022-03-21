Где продают самую дорогую и самую дешевую бумагу в Екатеринбурге

Самая дорогая бумага в «М.Видео» — за упаковку «Снегурочки» в 500 листов продавцы просят более 4000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Самая дорогая офисная бумага формата А4 в Екатеринбурге продается в магазинах электроники. Наиболее дешевые варианты можно найти в магазинах «Читай-город» и «Магмика», сообщает корреспондент URA.RU.

Наибольшая цена, за которую можно купить бумагу марки «Снегурочка» в Екатеринбурге — 4389 рублей в магазине электроники «М.Видео». В этом же магазине бумага от производителей Canon и HP стоит от 1999 рублей за упаковку 500 листов.

Среди интернет-площадок самые дорогие предложения на Wildberries. Пачка офисной бумаги (А4, 500 листов) Svetocopy стоит от 2376 рублей. Стоимость на бумагу «Снегурочка» того же формата составляет от 2400 рублей за упаковку в 500 листов.

Предложения на Ozon начинаются от 1300 рублей — 500 листов бумаги А4 марки «Снегурочка». Бумага Svetocopy на этом же маркетплейсе обойдется в 1470 рублей. Цветная бумага бренда IQ со скидкой будет стоить 1940 рублей. Без скидки ее стоимость — 2400 рублей.

В таких офлайн-магазинах, как «Читай-город», «Магмика» и «Леонардо» стоимость бумаги значительно ниже. В «Читай-городе» стоимость пачки Svetocopy начинается от 1299 рублей, но может достигнуть и 1600. При этом посетители не могут купить больше одной пачки. В «Магмике» цена 500 листов бумаги А4 составляет 1599 рублей. В «Леонардо» бумаги на момент посещения не оказалось, но продавцы уверяют, что последняя партия была продана ориентировочно за 500 рублей.

В последние недели цены на бумагу в России выросли более чем в 6 раз. Из-за этого многие бюджетные учреждения, включая мэрию Екатеринбурга, начали экономить бумагу, так как рассчитаный бюджет организаций не сможет покрыть траты на расходный материал. Одной из версий предположили, что дефицит возник из-за ухода из России нескольких зарубежных компаний, владеющих целюлозно-бумажными комбинатами. В связи с этим, Туринский целлюлозно-бумажный завод, находящийся в Свердловской области, планирует возобновить производство бумаги такого вида.

Мировые компании-гиганты начали приостанавливать работу в России из-за спецоперации ВС РФ на Украине. Такие решения принимаются зарубежными предпринимателями из-за вводимых санкций в отношении России. В своих выступлениях лидеры стран признавались в стремлении нанести сильный ущерб российской экономике и ее гуманитарной и социальной сферам. Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что такие меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, являются агрессией и способами ведения политической, информационной и экономической войны против России.