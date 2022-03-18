18 марта 2022

Глава ЯНАО рассказал Путину о новых школах и детсадах

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, артюхов дмитрий
В ЯНАО построят 22 детских сада и 25 новых школ Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году будет построено более двадцати дошкольных учреждений. Об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи сообщил глава округа Дмитрий Артюхов.

«Важнейшая задача — это школы и детские садики. Заканчиваем в этом году большую программу, 22 детских сада будут полностью построены. Новые, капитальные, красивые. Следующая амбициозная задача — 25 новых школ», — подчеркнул глава ЯНАО.

Артюхов добавил, сейчас в округе в приоритете внедрить в образовательный процесс раннюю профориентацию. Таким образом, дети уже в старших классах смогут определиться с будущей профессией, что значительно облегчит процесс поступления в высшие учебные заведения.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочей встречи в Кремле Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о главных инфраструктурных проектах региона. Глава ЯНАО привел в пример два строительных проекта — мост через реку Пур и аэропорт в Новом Уренгое.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году будет построено более двадцати дошкольных учреждений. Об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи сообщил глава округа Дмитрий Артюхов. «Важнейшая задача — это школы и детские садики. Заканчиваем в этом году большую программу, 22 детских сада будут полностью построены. Новые, капитальные, красивые. Следующая амбициозная задача — 25 новых школ», — подчеркнул глава ЯНАО. Артюхов добавил, сейчас в округе в приоритете внедрить в образовательный процесс раннюю профориентацию. Таким образом, дети уже в старших классах смогут определиться с будущей профессией, что значительно облегчит процесс поступления в высшие учебные заведения. Ранее сообщалось, что в ходе рабочей встречи в Кремле Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о главных инфраструктурных проектах региона. Глава ЯНАО привел в пример два строительных проекта — мост через реку Пур и аэропорт в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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