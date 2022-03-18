Глава ЯНАО рассказал Путину о новых школах и детсадах

В ЯНАО построят 22 детских сада и 25 новых школ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году будет построено более двадцати дошкольных учреждений. Об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи сообщил глава округа Дмитрий Артюхов.

«Важнейшая задача — это школы и детские садики. Заканчиваем в этом году большую программу, 22 детских сада будут полностью построены. Новые, капитальные, красивые. Следующая амбициозная задача — 25 новых школ», — подчеркнул глава ЯНАО.

Артюхов добавил, сейчас в округе в приоритете внедрить в образовательный процесс раннюю профориентацию. Таким образом, дети уже в старших классах смогут определиться с будущей профессией, что значительно облегчит процесс поступления в высшие учебные заведения.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочей встречи в Кремле Дмитрий Артюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о главных инфраструктурных проектах региона. Глава ЯНАО привел в пример два строительных проекта — мост через реку Пур и аэропорт в Новом Уренгое.