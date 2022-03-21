Россия готова обменять более 500 украинских пленных

Информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест <…> на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, <…> которых мы готовы обменять», — рассказала Москалькова в эфире Russia Today.
Ранее Москалькова заявила, что уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Сообщается, что Денисова не разрешила РФ посетить пленных на Украине в ответ на призыв Москальковой.
Информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест <…> на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, <…> которых мы готовы обменять», — рассказала Москалькова в эфире Russia Today. Ранее Москалькова заявила, что уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Сообщается, что Денисова не разрешила РФ посетить пленных на Украине в ответ на призыв Москальковой.