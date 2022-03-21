Россия готова обменять более 500 украинских пленных

22 марта 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Россия готова обменять более 500 украинских пленных Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест <…> на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, <…> которых мы готовы обменять», — рассказала Москалькова в эфире Russia Today. Ранее Москалькова заявила, что уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Сообщается, что Денисова не разрешила РФ посетить пленных на Украине в ответ на призыв Москальковой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест <…> на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, <…> которых мы готовы обменять», — рассказала Москалькова в эфире Russia Today. Ранее Москалькова заявила, что уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Сообщается, что Денисова не разрешила РФ посетить пленных на Украине в ответ на призыв Москальковой.