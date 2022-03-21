21 марта 2022

Россия готова обменять более 500 украинских пленных

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Россия готова обменять более 500 украинских пленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест <…> на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, <…> которых мы готовы обменять», — рассказала Москалькова в эфире Russia Today.

Ранее Москалькова заявила, что уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Сообщается, что Денисова не разрешила РФ посетить пленных на Украине в ответ на призыв Москальковой.

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Информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест <…> на сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест. Это украинские пленные, <…> которых мы готовы обменять», — рассказала Москалькова в эфире Russia Today. Ранее Москалькова заявила, что уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Сообщается, что Денисова не разрешила РФ посетить пленных на Украине в ответ на призыв Москальковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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