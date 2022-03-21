Минобороны США собирает доказательства «военных преступлений» РФ

Министерство обороны США собирает доказательства «военных преступлений» России во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Ведется расследование, которое будет продолжаться, и <…> мы собираемся внести свой вклад в это расследование. Что касается того, что из этого выйдет, это не решение, которое принимает руководство Пентагона», — заявил Кирби, передает РИА «Новости».
После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, уточнял Путин.
Министерство обороны США собирает доказательства «военных преступлений» России во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Ведется расследование, которое будет продолжаться, и <…> мы собираемся внести свой вклад в это расследование. Что касается того, что из этого выйдет, это не решение, которое принимает руководство Пентагона», — заявил Кирби, передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником». Позже лидер США назвал Путина «кровавым диктатором» и «головорезом». В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден «окончательно потерял остатки рассудка». После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, уточнял Путин.