21 марта 2022

Минобороны США собирает доказательства «военных преступлений» РФ

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В Пентагоне принимают участие в расследовании «военных преступлений» РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны США собирает доказательства «военных преступлений» России во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Ведется расследование, которое будет продолжаться, и <…> мы собираемся внести свой вклад в это расследование. Что касается того, что из этого выйдет, это не решение, которое принимает руководство Пентагона», — заявил Кирби, передает РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником». Позже лидер США назвал Путина «кровавым диктатором» и «головорезом». В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден «окончательно потерял остатки рассудка».

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, уточнял Путин.

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Министерство обороны США собирает доказательства «военных преступлений» России во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Ведется расследование, которое будет продолжаться, и <…> мы собираемся внести свой вклад в это расследование. Что касается того, что из этого выйдет, это не решение, которое принимает руководство Пентагона», — заявил Кирби, передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником». Позже лидер США назвал Путина «кровавым диктатором» и «головорезом». В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден «окончательно потерял остатки рассудка». После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, уточнял Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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