Минобороны США собирает доказательства «военных преступлений» РФ

22 марта 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

В Пентагоне принимают участие в расследовании «военных преступлений» РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны США собирает доказательства «военных преступлений» России во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Ведется расследование, которое будет продолжаться, и <…> мы собираемся внести свой вклад в это расследование. Что касается того, что из этого выйдет, это не решение, которое принимает руководство Пентагона», — заявил Кирби, передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником». Позже лидер США назвал Путина «кровавым диктатором» и «головорезом». В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден «окончательно потерял остатки рассудка». После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, уточнял Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны США собирает доказательства «военных преступлений» России во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Ведется расследование, которое будет продолжаться, и <…> мы собираемся внести свой вклад в это расследование. Что касается того, что из этого выйдет, это не решение, которое принимает руководство Пентагона», — заявил Кирби, передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником». Позже лидер США назвал Путина «кровавым диктатором» и «головорезом». В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден «окончательно потерял остатки рассудка». После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, уточнял Путин.