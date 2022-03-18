Кадыров жестко ответил Байдену, назвавшему Путина « преступником»

18 марта 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров в жесткой форме ответил американскому лидеру Джо Байдену, который ранее назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». По мнению политика, Байден играет роль «благородного ковбоя». «Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку Президенту России Владимиру Путину, называя его «военным преступником», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров назвал американского президента маньяком, возомнившим себя мировым жандармом. Он считает, что Байден не имеет права давать оценку президенту РФ. Чеченский лидер отметил, что еще будучи сенатором, Байден неистово настаивал на необходимости вторжения в Ирак. И мир не забудет про зверства американцев в Багдаде. Кадыров также уверен, что именно американское оружие, которое фашисты получают по приказу Байдена, превращает сегодня в руины города Украины и несет смерть мирным жителям. Ранее президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также он называл его «военным преступником». По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие обвинения недопустимы и непростительны. После участившихся случаев обстрела территории ДНР и ЛНР со стороны украинских военных президент России Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация, уточнял Владимир Путин. В ходе операции Минобороны России столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских ВС. Так, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. Есть мнение источников, что задача американских специалистов — это подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.