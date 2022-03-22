Пьяные тюменцы угнали машину, чтобы съездить в Екатеринбург

Тюменцы проехали 300 км на угнанном автомобиле Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нетрезвая пара угнала машину у тюменской пенсионерки, чтобы съездить в гости в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.

«Ранее судимые девушка и молодой человек 1999 и 2003 годов рождения рассказали, что гуляли по Тюмени и распивали алкоголь. Девушка предложила спутнику „для острых ощущений“ угнать машину. Задержанный первоначально отказывался, мотивируя тем, что уже неоднократно судим за аналогичные преступления, но вскоре согласился. Автомобиль был не заперт. Злоумышленники завели ВАЗ 2110, прокатились по областному центру и решили съездить к друзьям в Екатеринбург», — рассказали в ведомстве.

В УМВД добавили, что заявление об угоне в полицию подала пенсионерка 1962 года рождения. Силовикам удалось в течение суток задержать подозреваемых, автомобиль был обнаружен на парковке в Екатеринбурге. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). «Молодой человек заключен под стражу, девушка находится под подпиской о невыезде», — сообщили в полиции.

URA.RU ранее писало о том, что сотрудниками ГИБДД был задержан водитель скорой помощи. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

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