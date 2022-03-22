Глава Крыма: олигархи спасают свои яхты от ареста

Российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море», — написал Аксенов в своем telegram — канале.
Аксенов отметил, что Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище. Он напомнил, что в регионе запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов.
Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию республики. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Владимир Путин заявил, что государство окажет россиянам необходимую помощь.
Позднее интернет-издание Independent сообщили, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. За сведения, которые приведут к аресту, или конфискации имущества американские власти обещают вознаграждение в размере пять миллионов долларов. По правилам проекта, самолеты либо яхты, а также финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать американскому гражданину или находиться во владении учреждений США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос об отношении Кремля к аресту яхт, недвижимости бизнесменов за границей отметил, что Западные страны покушаются на чужое право собственности. По его мнению, это не обосновано юридически.
Российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море», — написал Аксенов в своем telegram — канале. Аксенов отметил, что Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище. Он напомнил, что в регионе запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию республики. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Владимир Путин заявил, что государство окажет россиянам необходимую помощь. Позднее интернет-издание Independent сообщили, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. За сведения, которые приведут к аресту, или конфискации имущества американские власти обещают вознаграждение в размере пять миллионов долларов. По правилам проекта, самолеты либо яхты, а также финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать американскому гражданину или находиться во владении учреждений США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос об отношении Кремля к аресту яхт, недвижимости бизнесменов за границей отметил, что Западные страны покушаются на чужое право собственности. По его мнению, это не обосновано юридически.