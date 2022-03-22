Глава Крыма: олигархи спасают свои яхты от ареста

22 марта 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Яхты олигархов уводят в Черное море Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море», — написал Аксенов в своем telegram — канале. Аксенов отметил, что Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище. Он напомнил, что в регионе запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию республики. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Владимир Путин заявил, что государство окажет россиянам необходимую помощь. Позднее интернет-издание Independent сообщили, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. За сведения, которые приведут к аресту, или конфискации имущества американские власти обещают вознаграждение в размере пять миллионов долларов. По правилам проекта, самолеты либо яхты, а также финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать американскому гражданину или находиться во владении учреждений США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос об отношении Кремля к аресту яхт, недвижимости бизнесменов за границей отметил, что Западные страны покушаются на чужое право собственности. По его мнению, это не обосновано юридически. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море», — написал Аксенов в своем telegram — канале. Аксенов отметил, что Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище. Он напомнил, что в регионе запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию республики. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Владимир Путин заявил, что государство окажет россиянам необходимую помощь. Позднее интернет-издание Independent сообщили, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. За сведения, которые приведут к аресту, или конфискации имущества американские власти обещают вознаграждение в размере пять миллионов долларов. По правилам проекта, самолеты либо яхты, а также финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать американскому гражданину или находиться во владении учреждений США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос об отношении Кремля к аресту яхт, недвижимости бизнесменов за границей отметил, что Западные страны покушаются на чужое право собственности. По его мнению, это не обосновано юридически.