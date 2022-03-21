«Уральские авиалинии» вывезут россиян, застрявших в ОАЭ и Египте

Самолеты «Уральских авиалиний» вернут россиян домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» готова вывозить домой российских туристов, застрявших в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах из-за прекращения авиасообщения. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания рассматривает возможность организации вывозных рейсов в Россию. Если вы находитесь в Египте или ОАЭ, и ваш рейс отменили, вам необходимо направить [информацию] на электронную почту авиакомпании — dom@u6.ru», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале «Уральских авиалиний».

Там подчеркнули, что застрявшим в странах необходимо отправить свои имя, фамилию отчество, номер билета отмененного рейса, дату вылета и пункт прибытия в России, а также свои контактные данные. Заявки на вылет из Египта принимаются до 22 марта. Из ОАЭ — до 24 марта.

В Росавиации авиакомпаниям ранее рекомендовали остановить полеты за границу и из-за границы. Это связано с решением Евросоюза закрыть небо для России с 27 февраля из-за спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине с 24 февраля из-за усиления агрессии ВСУ в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик. Целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

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