Мэр Котова выступила перед элитами Челябинска

Гордума Челябинска единогласно одобрила работу мэра Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты городской думы Челябинска 22 марта приняли отчет главы города Натальи Котовой, передает корреспондент URA.RU с места событий. Деятельность мэрии в 2021 году одобрили все присутствующие народные избранники.

«В течение второго года пандемии коронавирус и связанные с ним ограничения продолжали влиять на все сферы жизни города. Тем не менее, в городе восстановилась экономическая активность: отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 30% больше, чем в 2020 году. Также удалось доработать и принять два главных документа, определяющих развитие областного центра — Стратегию развития Челябинска до 2035 года и Генеральный план города», — сообщила Котова депутатам.

Мэр также отметила, что налоговые доходы выросли на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. В том числе поступления от налога на доходы физических лиц — на 8,4%. Все расходные обязательства городской казны, включая социальные, были исполнены. Большая часть расходов — почти 70% — была направлена на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, развитие физической культуры и спорта.

Также Котова анонсировала продолжение крупных проектов, начатых в прошлом году: завершение реконструкции Ленинградского моста стоимостью 1 млрд рублей, улицы Конструктора Духова и пешеходного участка улицы 40-летия Победы. Всего на дороги предполагается направить 159 млн рублей. К уже полученным Челябинском 259 низкопольным газомоторным автобусам добавятся 99 новых трамваев и 120 троллейбусов. Из них 30 вагонов и 20 троллейбусов поступят уже в текущем году.

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