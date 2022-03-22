Депутат Боярский: за что могут признать экстремистом в Instagram

22 марта 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Российских пользователей Instagram и Facebook (занесены в список запрещенных в РФ ресурсов) могут уличить в финансировании экстремисткой деятельности за любой перевод, в частности таргетинговую рекламу, в адрес компании Meta (запрещена и признана экстремистом в РФ). Об этом в беседе с URA.RU объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. «Если есть острая необходимость заходить, читать или писать, что-то выкладывать в Instagram в рамках закона, то никаких санкций не предусматривается. Нельзя оплачивать рекламу, потому что любой перевод в адрес компании Meta будет расцениваться как финансирование экстремисткой деятельности. То есть не нужно оплачивать продвижение, таргетированную рекламу. Это очень серьезное преступление. Также нельзя упоминать площадку без указания того, что она запрещена на территории РФ, по аналогии с другими экстремистскими организациями, это касается также размещения логотипов в публичном пространстве, на визитках и в рекламных буклетах», — рассказал Сергей Боярский. Спикер добавил, что на рекламные компании продукции и услуг закон об экстремисткой деятельности не распространяется. «Я очень сомневаюсь, что сейчас при таком резком сокращении аудитории будут продлеваться какие-то действующие рекламные контракты, но в целом главное не переводить деньги в адрес Meta. Если вы что-то разместили и получили за это средства, то это не является финансированием экстремисткой деятельности. То есть здесь вы напрямую получаете деньги через определенные договоренности. Тут лишь возникает вопрос в уплате налогов, но это отдельная история», — подчеркнул Сергей Боярский. Ранее корпорация Meta (владелец Instagram и Facebook) разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В ответ на это генпрокуратура РФ потребовала признать деятельность организации экстремистской. На территории страны Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram. Тверской районный суд Москвы 21 марта вынес решение о признании компании Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.