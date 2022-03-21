Курганский экономист объяснил, почему не стоит запасаться бумагой

В регионах России сообщали о резком повышении стоимости офисной бумаги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жителям Курганской области не стоит запасаться офисной бумагой после скачка цен, так как такие явления имеют краткосрочный характер. Об этом URA.RU сообщил доктор экономических наук, профессор Курганского государственного университета Сергей Орлов.

«Думаю, дополнительных запасов в момент скачка цен делать однозначно не следует. Это касается абсолютного большинства товаров и услуг для населения и бизнеса, включая бумагу для печати. Исключение составляют случаи, когда здесь и сейчас без продукта не обойтись. В подобной ситуации покупка вполне допустима, поскольку носит скорее вынужденный характер», — считает Орлов.

По его словам, ситуации резкого роста цен на продукты выше индекса инфляции, либо роста курсовой стоимости национальной валюты, с высокой вероятностью носят спекулятивный, краткосрочный характер и не имеют фундаментальной экономической основы. Это связано с прекращением поставок и разрывом логистических цепочек Он отметил, что после резких скачков цен, как правило, ситуация стабилизируется.

Сложившаяся ситуация, по его мнению, может ускорить переход организаций на безбумажные технологии и электронный документооборот. В этом случае спрос на бумагу снизится, что повлечет за собой дополнительное снижение цены. Также Орлов считает, что высокие цены на бумагу и другие продукты — это дополнительные возможности для развития национального российского бизнеса в части обеспечения поставок на рынок.

Ранее в регионах России резко подорожала офисная бумага. Например, в Кургане в магазине «Школьный» пачка бумаги (500 листов) «Снегурочка» в конце прошлой недели уже стоила 600 рублей, а, на момент написания новости, — 950 рублей.

После спецоперации на Украине США и Евросоюз начали вводить санкции против России. В правительстве РФ отмечали, что у них готов план действий в условиях санкций. Для поддержки экономики разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей.

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