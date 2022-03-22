В ООН заявили о прогрессе в ситуации на Украине

22 марта 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Россия и Украина достигли прогресса в переговорах, заявил Антониу Гутерриш Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ситуации на Украине наблюдаются элементы дипломатического прогресса. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Согласно моим данным, полученным от разных сторон, просматриваются элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым темам. На столе достаточно тем, чтобы сейчас же прекратить боевые действия и вести переговоры», — передает ТАСС слова Гутерриша. Россия ведет на территории Украины вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин сообщил, то цель спецоперации — освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам президента, Россия не планирует оккупировать Украину. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, пишет «Национальная служба новостей». Сам Зеленский заявил, что решение по компромиссным вопросам должен принять народ Украины, передает телеканал 360. Владимир Путин считает, что Украина намерено затягивает ход переговоров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ситуации на Украине наблюдаются элементы дипломатического прогресса. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Согласно моим данным, полученным от разных сторон, просматриваются элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым темам. На столе достаточно тем, чтобы сейчас же прекратить боевые действия и вести переговоры», — передает ТАСС слова Гутерриша. Россия ведет на территории Украины вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин сообщил, то цель спецоперации — освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам президента, Россия не планирует оккупировать Украину. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, пишет «Национальная служба новостей». Сам Зеленский заявил, что решение по компромиссным вопросам должен принять народ Украины, передает телеканал 360. Владимир Путин считает, что Украина намерено затягивает ход переговоров.