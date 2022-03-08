Москва станет основным соперником Вашингтона по ядерному оружию. Заявление разведки США

08 марта 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Россия расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал, отмечается в докладе Национальной разведки США Фото: Антон Белицкий © URA.RU В ближайшем будущем Россия станет основным соперником США в сфере развития оружия массового уничтожения. Об этом сообщается в докладе аппарата директора американской Национальной разведки об имеющихся для страны угрозах. «Согласно нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и обладающим наибольшими возможностями соперником Соединенных Штатов с точки зрения оружия массового уничтожения. Москва считает свой ядерный потенциал необходимым для обеспечения сдерживания и выполнения задач в случае потенциального конфликта с США и НАТО», — приводит ТАСС цитаты из доклада Национальной разведки США. Документ подготовлен на основе данных на 21 января 2022 года. В нем отмечается, что Россия расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал, увеличивает возможности стратегических и нестратегических вооружений и разрабатывает системы, которые способы обойти противоракетную оборону США. В докладе также упомянут ядерный потенциал Китая. Национальная разведка США подчеркивает, что Пекин, в отличие от Москвы и Вашингтона, не заинтересован в соглашениях, которые ограничивают его стратегические вооружения. Ранее США, в ходе обсуждения совместных гарантий безопасности между Россией и НАТО, пошли на уступки и согласились договариваться о масштабах военных учений. Также Вашингтон ожидает возобновления переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который прекратил действовать в августе 2019 года. После начала спецоперации РФ на Украине президента России Владимир Путин приказал перевести на особый режим боевого дежурства стратегические силы сдерживания. К ним, в том числе, относится и ядерное оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшем будущем Россия станет основным соперником США в сфере развития оружия массового уничтожения. Об этом сообщается в докладе аппарата директора американской Национальной разведки об имеющихся для страны угрозах. «Согласно нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и обладающим наибольшими возможностями соперником Соединенных Штатов с точки зрения оружия массового уничтожения. Москва считает свой ядерный потенциал необходимым для обеспечения сдерживания и выполнения задач в случае потенциального конфликта с США и НАТО», — приводит ТАСС цитаты из доклада Национальной разведки США. Документ подготовлен на основе данных на 21 января 2022 года. В нем отмечается, что Россия расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал, увеличивает возможности стратегических и нестратегических вооружений и разрабатывает системы, которые способы обойти противоракетную оборону США. В докладе также упомянут ядерный потенциал Китая. Национальная разведка США подчеркивает, что Пекин, в отличие от Москвы и Вашингтона, не заинтересован в соглашениях, которые ограничивают его стратегические вооружения. Ранее США, в ходе обсуждения совместных гарантий безопасности между Россией и НАТО, пошли на уступки и согласились договариваться о масштабах военных учений. Также Вашингтон ожидает возобновления переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который прекратил действовать в августе 2019 года. После начала спецоперации РФ на Украине президента России Владимир Путин приказал перевести на особый режим боевого дежурства стратегические силы сдерживания. К ним, в том числе, относится и ядерное оружие.