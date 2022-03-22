WSJ: мировые корпорации нашли способ остаться в России

23 марта 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Западный бизнес относит к товарам первой необходимости освежители воздуха и чипсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Зарубежные компании нашли «лазейку» для того, чтобы остаться в России, несмотря на давление со стороны западных политиков. Об этом пишет издание Wall Street Journal. По словам обозревателей, корпорации обещали остановить производство и сбыт всей продукции за исключением товаров первой необходимости. При этом они стараются как можно шире трактовать термин «самого необходимого». «То, что считается существенным, открыто для интерпретации. Картофельные чипсы Lay’s, бритвы Gillette и освежители Air Wick по-прежнему продаются в России, наряду с несколькими брендами мороженого, линией детской косметики и натуральными очищающими средствами для лица», — говорится в статье Wall Street Journal. По мнению авторов, зарубежные корпорации находятся под усиливающимся давлением своих политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за специальной операции на Украине. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. В частности, на фоне санкций решение приостановить работу в РФ приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, а также, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зарубежные компании нашли «лазейку» для того, чтобы остаться в России, несмотря на давление со стороны западных политиков. Об этом пишет издание Wall Street Journal. По словам обозревателей, корпорации обещали остановить производство и сбыт всей продукции за исключением товаров первой необходимости. При этом они стараются как можно шире трактовать термин «самого необходимого». «То, что считается существенным, открыто для интерпретации. Картофельные чипсы Lay’s, бритвы Gillette и освежители Air Wick по-прежнему продаются в России, наряду с несколькими брендами мороженого, линией детской косметики и натуральными очищающими средствами для лица», — говорится в статье Wall Street Journal. По мнению авторов, зарубежные корпорации находятся под усиливающимся давлением своих политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за специальной операции на Украине. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. В частности, на фоне санкций решение приостановить работу в РФ приняли такие бренды, как Nike, ASOS, Apple, а также, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.