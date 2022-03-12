Colgate ограничила ввоз гигиенических средств в Россию

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Colgate-Palmolive сократила импорт бытовой товаров для здоровья и гигиены Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Мы также прекратили все капиталовложения <…> и рекламную деятельность», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что решение приянто из-за проведения спецоперации России на Украине. Colgate-Palmolive производит такие продукты, как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию.

После начала спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. Так, например, о решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, бренд Zara. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple и корпорация Netflix, а также компании Nike, ASOS и Adidas.

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Американская компания Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. «Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Мы также прекратили все капиталовложения <…> и рекламную деятельность», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что решение приянто из-за проведения спецоперации России на Украине. Colgate-Palmolive производит такие продукты, как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию. После начала спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. Так, например, о решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, бренд Zara. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple и корпорация Netflix, а также компании Nike, ASOS и Adidas.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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