Colgate ограничила ввоз гигиенических средств в Россию

12 марта 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Американская компания Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. «Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Мы также прекратили все капиталовложения <…> и рекламную деятельность», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что решение приянто из-за проведения спецоперации России на Украине. Colgate-Palmolive производит такие продукты, как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию. После начала спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. Так, например, о решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, бренд Zara. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple и корпорация Netflix, а также компании Nike, ASOS и Adidas.