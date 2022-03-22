Депутат Госдумы РФ Шаманов пригрозил Польше за поддержку Украины. «Только попробуйте сунуться»

23 марта 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Польша будет разгромлена «по полной схеме» в случае вмешательства в ход спецоперации по денацификации Украины. Такое мнение выразил депутат Государственной думы России от партии «Единая Россия», экс-командующий Военно-воздушных десантных войск РФ Владимир Шаманов. «Сегодня настало время нашему руководству сказать конкретно: вот есть границы и только попробуйте, поляки, сунуться сюда хотя бы на десять метров», — заявил Владимир Шаманов в эфире Первого канала. По его словам, финальная линия российской спецоперации будет проходить на границы Украины и Польши. Он добавил, что если польская армия решится вмешаться в ход спецоперации, то ей придется «бежать, задрав колени, до Варшавы». «Тут же получите по полной схеме: [крылатыми ракетами] „Калибр“ и всей мощью артиллерии и авиации», — резюмировал Шаманов. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Официальные лица подчеркивали, что Россия не ставит своей целью оккупацию Украины, российские военные берегут жизни мирных жителей. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. В субботу Владимир Зеленский заявил, что время для проведения переговоров с Россией наступило. Вооруженные силы России продолжают высокоточным оружием уничтожать военные объекты в западной и южной частях Украины. Ранее ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО. В то же время береговой ракетный комплекс «Бастион» ВС РФ уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области. Это первое официально подтвержденное применение данных видов вооружения в реальном конфликте.