Якушев оценил вклад вице-премьера Борисова в борьбу с санкциями

23 марта 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев положительно оценивает вклад вице-премьера РФ Юрия Борисова в импортозамещение Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уральский полпред Владимир Якушев высоко оценил вклад российского вице-премьера Юрия Борисова, который курирует УрФО в правительстве РФ, в вопросе импортозамещения в условиях западных санкций. Об этом он заявил в формате ВКС во время пленарного заседания форума «Нефтяная столица», который проходит в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Большая работа ведется вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует промышленность и закреплен как куратор за УрФО. Мы провели такие совещания, касающиеся импортозамещения, практически в каждом из регионов уральского федерального округа и такая работа будет продолжаться и дальше», — заявил Якушев. Уральский полпред анонсировал, что в апреле в Екатеринбурге состоится большое совещание, которое будет касаться вопросов импортозамещения компании «Газпром». Якушев считает, что в УрФО вообще сложилась уникальная ситуация с точки зрения экономических взаимоотношений между регионами. «У нас есть два мощнейших заказчика — это ХМАО и ЯНАО, где базируются все крупные нефтегазовые компании. А также субъекты федерации, где достаточно мощный машиностроительный комплекс — это Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская область. В этом плане мы работаем в рамках нашей окружной кооперации, и такие направления у нас достаточно серьезно просматриваются», — считает уральский полпред. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала заявление о необходимости быстро минимизировать последствия санкций в отношении России, которые ввели западные страны. Они стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уральский полпред Владимир Якушев высоко оценил вклад российского вице-премьера Юрия Борисова, который курирует УрФО в правительстве РФ, в вопросе импортозамещения в условиях западных санкций. Об этом он заявил в формате ВКС во время пленарного заседания форума «Нефтяная столица», который проходит в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Большая работа ведется вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует промышленность и закреплен как куратор за УрФО. Мы провели такие совещания, касающиеся импортозамещения, практически в каждом из регионов уральского федерального округа и такая работа будет продолжаться и дальше», — заявил Якушев. Уральский полпред анонсировал, что в апреле в Екатеринбурге состоится большое совещание, которое будет касаться вопросов импортозамещения компании «Газпром». Якушев считает, что в УрФО вообще сложилась уникальная ситуация с точки зрения экономических взаимоотношений между регионами. «У нас есть два мощнейших заказчика — это ХМАО и ЯНАО, где базируются все крупные нефтегазовые компании. А также субъекты федерации, где достаточно мощный машиностроительный комплекс — это Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская область. В этом плане мы работаем в рамках нашей окружной кооперации, и такие направления у нас достаточно серьезно просматриваются», — считает уральский полпред. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала заявление о необходимости быстро минимизировать последствия санкций в отношении России, которые ввели западные страны. Они стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.