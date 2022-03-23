Курганцев возмутили цены на офисную бумагу

За последние недели стоимость офисной бумаги резко выросла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Курганской области начали жаловаться в управление Федеральной антимонопольной службы по поводу роста цен на офисную бумагу. Об этом URA.RU сообщила руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская.

«На горячую линию начали поступать жалобы. Сейчас центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы занимается этим вопросом, поскольку все поставщики бумаги либо московские, либо из других субъектов России. Поэтому меры антимонопольного реагирования будут приняты, но соответствующие запросы мы передадим нашим коллегам в Москву», — рассказала Соболевская.

Офисная бумага резко подорожала в Курганской области и других регионах. В конце прошлой недели, например, 500 листов бумаги «Снегурочка» в Кургане стоили 600 рублей, а в начале этой недели — 950 рублей. Профессор Курганского государственного университета, доктор экономических наук Сергей Орлов рассказал, что сейчас не стоит запасаться бумагой, так как такие большие скачки цен имеют краткосрочный характер.

США и Евросоюз после спецоперации на Украине начали вводить санкции против России. На совещании 16 марта глава государства Владимир Путин заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.

Представители правительства РФ отмечали, что у них готов план действий в условиях санкций. Для поддержки экономики, по их данным, разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины.

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