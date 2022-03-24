Покинувшую Совет Европы Россию заставляют уплатить миллиарды

КМСЕ требует от России выплат за членство в организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комитет министров Совета Европы обратился к России с требованием оплатить членство в организации вплоть до 16 марта 2022 года. Требования опубликованы в резолюции, принятой КМСЕ.

«РФ должна полностью выполнить свои финансовые обязательства в рамках ее участия в Совете Европы и частичных соглашениях, до даты прекращения ее полномочий <…> на основе принципа соразмерности», — приводит цитату из документа ТАСС. Генеральный секретарь должен проинформировать Россию о сумме ее финансовых взносов на 2022 год с учетом конвенционных механизмов.

В резолюции также сообщается, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продолжит рассматривать жалобы россиян вплоть до даты выхода России из Европейского суда. После 16 сентября 2022 года у представителей РФ останется возможность присутствия без права голоса на заседаниях КМСЕ, посвященных наблюдению за исполнением решений ЕСПЧ. Также Россия останется договаривающейся стороной тех конвенций и протоколов, которые открыты для присоединения государств, не являющихся членами Совета Европы.

16 марта Россия вышла из Совета Европы, после чего ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. Позже в ЕСПЧ заявили, что Россия будет исключена из Конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года. РФ приняла решение о выходе из Совета Европы в связи с тем, что НАТО «использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию».

Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза и США стали ответом на объявление президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Позже российский глава заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов россиян, имеют все признаки экономической, политической и информационной агрессии.

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