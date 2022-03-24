В Кургане составляют списки желающих попасть на Украину

Пункты по созданию списков граждан, желающих отправиться на Украину, работают в военкоматах региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городских и районных военкоматах в Курганской области составляют списки желающих принять участие в спецоперации на Украине. Людей привлекут в случае крайней необходимости. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«На базе военкоматов городов и районов создаются пункты по составлению списков граждан для участия в спецоперации на Украине. Это должны быть несудимые граждане, они должны подходить по возрасту и состоянию здоровья», — рассказали в ведомстве.

Ранее Кремль пояснял, что в военкоматы страны часто обращаются молодые люди с просьбой отправить их защищать мирное население Донбасса и Украины. Люди сами изъявляют желание помочь военным. Ранее озвученное предложение главы Минобороны Сергея Шойгу об участии добровольцев в спецоперации на Украине не касается россиян. Добровольцев из РФ нет в числе участников спецоперации и не будет, уточнял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля в качестве вынужденной меры. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, Россия должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса, которые страдали от действий Киева восемь лет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спецоперацию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной и у России есть свое мнение».

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