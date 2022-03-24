Застрявших в Мексике россиян с младенцем выселяют в приют. «Деньги закончились»

24 марта 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

У россиян в Мексике закончились деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Семья с грудным младенцем из России, которая застряла в Мексике, не может оплатить проживание в отеле. Им придется до конца недели съехать в ближайший приют. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала пострадавшая из-за прекращения полетов россиянка Эльмира. «Новостей о возвращении домой нет. Теперь мы вынуждены ехать в приют. Деньги закончились. Там можно максимум прожить две недели. Это бесплатно. В общем, мы в полной засаде, очень страшно. Не было бы ребенка, мне было бы не так жутко. Я могу перебиться. Но дочке только три недели от рождения, она совсем крошка. Мы пока не переехали. Собираемся туда в субботу. Сейчас вся наша надежда на вывозные рейсы. Больше не на что надеяться», — рассказала женщина. Сейчас за границей банковские карты россиян заблокированы. По данным поисковика авиабилетов Aviasales, самый дешевый рейс из Канкуна в Москву на 25 марта стоит 284 тысячи рублей. При этом время в пути — больше двух суток. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денационализации Украины, начавшейся 24 февраля, многие страны ввели санкции в отношении России. В частности, было объявлено о закрытии воздушного пространства. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 8 марта приостановить рейсы из-за рубежа. 12 марта официальный интернет-ресурс правительства России «Объясняем РФ» сообщил, что узнать об актуальных вывозных рейсах для туристов можно на сайтах Ассоциации туроператоров России, Ростуризма, Минтранса, Росавиации и МИД России, а также на сайтах авиакомпаний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семья с грудным младенцем из России, которая застряла в Мексике, не может оплатить проживание в отеле. Им придется до конца недели съехать в ближайший приют. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала пострадавшая из-за прекращения полетов россиянка Эльмира. «Новостей о возвращении домой нет. Теперь мы вынуждены ехать в приют. Деньги закончились. Там можно максимум прожить две недели. Это бесплатно. В общем, мы в полной засаде, очень страшно. Не было бы ребенка, мне было бы не так жутко. Я могу перебиться. Но дочке только три недели от рождения, она совсем крошка. Мы пока не переехали. Собираемся туда в субботу. Сейчас вся наша надежда на вывозные рейсы. Больше не на что надеяться», — рассказала женщина. Сейчас за границей банковские карты россиян заблокированы. По данным поисковика авиабилетов Aviasales, самый дешевый рейс из Канкуна в Москву на 25 марта стоит 284 тысячи рублей. При этом время в пути — больше двух суток. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денационализации Украины, начавшейся 24 февраля, многие страны ввели санкции в отношении России. В частности, было объявлено о закрытии воздушного пространства. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 8 марта приостановить рейсы из-за рубежа. 12 марта официальный интернет-ресурс правительства России «Объясняем РФ» сообщил, что узнать об актуальных вывозных рейсах для туристов можно на сайтах Ассоциации туроператоров России, Ростуризма, Минтранса, Росавиации и МИД России, а также на сайтах авиакомпаний.