«Ельцин Центр» ответил депутату, предложившему закрыть музей

«Ельцин Центр» предложил Вячеславу Вегнеру изучить федеральный закон о деятельности центров исторического наследия президентов РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

«Ельцин Центр» попросил депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера внимательно изучить федеральный закон о деятельности центров исторического наследия президентов РФ. Ранее Вегнер выступил с предложением закрыть «ЕЦ». Официальную позицию пресс-служба центра озвучила в беседе с URA.RU.

«Всем, у кого еще возникнут идеи о передаче Центра первого президента России тем или иным группам, рекомендуем внимательно прочитать федеральный закон N68», — заявил «Ельцин Центр». В данном законе указано, что федеральные органы госвласти, органы субъектов РФ и местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность центра, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Также пресс-служба «ЕЦ» сообщила, что слышат предложение о передаче центра третьим лицам регулярно. «Предложения передать „Ельцин Центр“, например, детям, звучат от оппонентов первого президента постоянно. И мы уже не раз им отвечали: „Ельцин Центр“ давно отдан детям», — подчеркивается в заявлении культурной площадки. Они также акцентируют внимание, что в центре ежедневно проводится большое количество просветительских и развлекательных программ.

Ранее депутат Вегнер заявил, что планирует обратиться к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, чтобы тот повлиял на закрытие «Ельцин Центра» и способствовал созданию на его базе Дворца ветеранов. Причина такого выступления Вегнера кроется в том, что 25 февраля представители «ЕЦ» призвали остановить спецоперацию на Украине.

Спецоперация началась вынужденно 24 февраля по указу Президент России Владимира Путина. Он подчеркивает, что Россия вызвалась защитить жителей Донбасса, которые подвергались геноциду с 2014 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спецоперацию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение».

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