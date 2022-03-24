Депутат Госдумы предложил продавать газ за юани, лиры и биткоины

24 марта 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Павел Завальный предложил набор валют для продажи газа на внешние рынки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия может продавать газ Западу за рубли и золото, а дружественным странам, таким как Китай или Турция за национальную валюту или биткоины. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, который был избран в федеральный парламент от Югры. «Хотят покупать, пусть рассчитываются либо твердой валютой, а это у нас золото или рассчитываются как нам удобно, это национальная валюта. Что касается дружественных стран, Китая или Турции, которые не участвуют в санкционном давлении. Мы давно предлагаем Китаю перейти на расчеты в национальных валютах за рубли и юани. С Турцией это будут лиры и рубли. Набор валют может быть разным и это нормальная практика. Можно и биткоинами торговать», — прокомментировали Завальный на пресс-конференции в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» Депутат Госдумы заявил, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за импорт газа в недружественные страны в рублевую зону. «Возникает вопрос, а для чего мы тогда должны торговать за эту валюту? По сути, тогда эта валюта превращается для нас в фантики. А мы должны поставлять реальные материальные ресурсы, при этом не имея возможности получить за них оплату», — прокомментировал Завальный. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужденным. Украина отказалась выполнять Минские соглашения. В ответ на спецоперацию США и страны Запада ввели против России широкомасштабные санкции, направленные не только против экономики государства, но и, по выражению руководителей ЕС, против каждого россиянина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия может продавать газ Западу за рубли и золото, а дружественным странам, таким как Китай или Турция за национальную валюту или биткоины. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, который был избран в федеральный парламент от Югры. «Хотят покупать, пусть рассчитываются либо твердой валютой, а это у нас золото или рассчитываются как нам удобно, это национальная валюта. Что касается дружественных стран, Китая или Турции, которые не участвуют в санкционном давлении. Мы давно предлагаем Китаю перейти на расчеты в национальных валютах за рубли и юани. С Турцией это будут лиры и рубли. Набор валют может быть разным и это нормальная практика. Можно и биткоинами торговать», — прокомментировали Завальный на пресс-конференции в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» Депутат Госдумы заявил, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за импорт газа в недружественные страны в рублевую зону. «Возникает вопрос, а для чего мы тогда должны торговать за эту валюту? По сути, тогда эта валюта превращается для нас в фантики. А мы должны поставлять реальные материальные ресурсы, при этом не имея возможности получить за них оплату», — прокомментировал Завальный. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужденным. Украина отказалась выполнять Минские соглашения. В ответ на спецоперацию США и страны Запада ввели против России широкомасштабные санкции, направленные не только против экономики государства, но и, по выражению руководителей ЕС, против каждого россиянина.