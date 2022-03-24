Депутат Госдумы предложил продавать газ за юани, лиры и биткоины

Россия может продавать газ Западу за рубли и золото, а дружественным странам, таким как Китай или Турция за национальную валюту или биткоины. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, который был избран в федеральный парламент от Югры.
«Хотят покупать, пусть рассчитываются либо твердой валютой, а это у нас золото или рассчитываются как нам удобно, это национальная валюта. Что касается дружественных стран, Китая или Турции, которые не участвуют в санкционном давлении. Мы давно предлагаем Китаю перейти на расчеты в национальных валютах за рубли и юани. С Турцией это будут лиры и рубли. Набор валют может быть разным и это нормальная практика. Можно и биткоинами торговать», — прокомментировали Завальный на пресс-конференции в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня»
Депутат Госдумы заявил, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за импорт газа в недружественные страны в рублевую зону. «Возникает вопрос, а для чего мы тогда должны торговать за эту валюту? По сути, тогда эта валюта превращается для нас в фантики. А мы должны поставлять реальные материальные ресурсы, при этом не имея возможности получить за них оплату», — прокомментировал Завальный.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты.
Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужденным. Украина отказалась выполнять Минские соглашения. В ответ на спецоперацию США и страны Запада ввели против России широкомасштабные санкции, направленные не только против экономики государства, но и, по выражению руководителей ЕС, против каждого россиянина.
Россия может продавать газ Западу за рубли и золото, а дружественным странам, таким как Китай или Турция за национальную валюту или биткоины. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, который был избран в федеральный парламент от Югры. «Хотят покупать, пусть рассчитываются либо твердой валютой, а это у нас золото или рассчитываются как нам удобно, это национальная валюта. Что касается дружественных стран, Китая или Турции, которые не участвуют в санкционном давлении. Мы давно предлагаем Китаю перейти на расчеты в национальных валютах за рубли и юани. С Турцией это будут лиры и рубли. Набор валют может быть разным и это нормальная практика. Можно и биткоинами торговать», — прокомментировали Завальный на пресс-конференции в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» Депутат Госдумы заявил, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за импорт газа в недружественные страны в рублевую зону. «Возникает вопрос, а для чего мы тогда должны торговать за эту валюту? По сути, тогда эта валюта превращается для нас в фантики. А мы должны поставлять реальные материальные ресурсы, при этом не имея возможности получить за них оплату», — прокомментировал Завальный. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужденным. Украина отказалась выполнять Минские соглашения. В ответ на спецоперацию США и страны Запада ввели против России широкомасштабные санкции, направленные не только против экономики государства, но и, по выражению руководителей ЕС, против каждого россиянина.