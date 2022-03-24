Замглавы Салехарда будет работать при полпредстве УрФО

24 марта 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Чиновница из Салехарда нашла работу в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Написавшая заявление на увольнение замглавы мэрии Салехарда Анастасия Попова будет работать в окружном координационном центре при полпредстве УрФО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Попова уходит в окружной координационный центр ЦУРов (центр управления регионом — прим. ред.) при полпредстве УрФО. Будет заместителем руководителя», — сообщил собеседник. Попова не стала комментировать информацию, так как сейчас находится на отдыхе. «Я в отпуске, это единственный мой комментарий», — сообщила чиновница. В пресс-службе полпреда URA.RU пояснили, что пока такой информации у них нет, но вакансия сейчас в ведомстве имеется. Основная задача окружного координационного центра — обеспечение эффективного взаимодействия центров управления регионом по всему УрФО. Ранее сообщалось, что замглавы Салехарда, по сообщению источника, ушла в отпуск и написала заявление об увольнении. В мэрии эту информацию не подтвердили и не опровергли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Написавшая заявление на увольнение замглавы мэрии Салехарда Анастасия Попова будет работать в окружном координационном центре при полпредстве УрФО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Попова уходит в окружной координационный центр ЦУРов (центр управления регионом — прим. ред.) при полпредстве УрФО. Будет заместителем руководителя», — сообщил собеседник. Попова не стала комментировать информацию, так как сейчас находится на отдыхе. «Я в отпуске, это единственный мой комментарий», — сообщила чиновница. В пресс-службе полпреда URA.RU пояснили, что пока такой информации у них нет, но вакансия сейчас в ведомстве имеется. Основная задача окружного координационного центра — обеспечение эффективного взаимодействия центров управления регионом по всему УрФО. Ранее сообщалось, что замглавы Салехарда, по сообщению источника, ушла в отпуск и написала заявление об увольнении. В мэрии эту информацию не подтвердили и не опровергли.