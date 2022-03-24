Замглавы Салехарда будет работать при полпредстве УрФО

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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Чиновница из Салехарда нашла работу в Екатеринбурге Фото:

Написавшая заявление на увольнение замглавы мэрии Салехарда Анастасия Попова будет работать в окружном координационном центре при полпредстве УрФО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Попова уходит в окружной координационный центр ЦУРов (центр управления регионом — прим. ред.) при полпредстве УрФО. Будет заместителем руководителя», — сообщил собеседник.

Попова не стала комментировать информацию, так как сейчас находится на отдыхе. «Я в отпуске, это единственный мой комментарий», — сообщила чиновница. В пресс-службе полпреда URA.RU пояснили, что пока такой информации у них нет, но вакансия сейчас в ведомстве имеется.

Основная задача окружного координационного центра — обеспечение эффективного взаимодействия центров управления регионом по всему УрФО. Ранее сообщалось, что замглавы Салехарда, по сообщению источника, ушла в отпуск и написала заявление об увольнении. В мэрии эту информацию не подтвердили и не опровергли.

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Написавшая заявление на увольнение замглавы мэрии Салехарда Анастасия Попова будет работать в окружном координационном центре при полпредстве УрФО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Попова уходит в окружной координационный центр ЦУРов (центр управления регионом — прим. ред.) при полпредстве УрФО. Будет заместителем руководителя», — сообщил собеседник. Попова не стала комментировать информацию, так как сейчас находится на отдыхе. «Я в отпуске, это единственный мой комментарий», — сообщила чиновница. В пресс-службе полпреда URA.RU пояснили, что пока такой информации у них нет, но вакансия сейчас в ведомстве имеется. Основная задача окружного координационного центра — обеспечение эффективного взаимодействия центров управления регионом по всему УрФО. Ранее сообщалось, что замглавы Салехарда, по сообщению источника, ушла в отпуск и написала заявление об увольнении. В мэрии эту информацию не подтвердили и не опровергли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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