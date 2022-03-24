Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей украинским пенсионерам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидеры стран НАТО договорились создать четыре новых боевые группы в восточной части альянса в рамках укрепления сил обороны и сдерживания. Чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в боях на юге Донецкой народной республики, взяли Мариуполь. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 24 марта.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о желании провести обмен украинских пленных с острова Змеиный на захваченных российских моряков. По словам Верещук, политики обсуждали возможность паритетного обмена: «Моряка на моряка, водителя на водителя и так далее».

Минобороны раскрыло связь биолабораторий Украины с сыном президента США Джозефа Байдена Хантера. Начальник войск радиационной защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что 30 украинских лабораторий, действующих в 14 городах и селах, занимались полноценными военно-биологическими разработками.

Правительство России распорядилось начать выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, 23 марта начал работу первый мобильный пункт, где производят выплаты.

Лидеры стран Североатлантического альянса решили создать четыре боевые группы в восточной части альянса для укрепления сил обороны и сдерживания. Вооруженные силы появятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в боях на юге Донецкой народной республики, взяли Мариуполь. Другие подразделения идут в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от украинских неонацистов.