Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей украинским пенсионерам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Лидеры стран НАТО договорились создать четыре новых боевые группы в восточной части альянса в рамках укрепления сил обороны и сдерживания. Чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в боях на юге Донецкой народной республики, взяли Мариуполь. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 24 марта.
- Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о желании провести обмен украинских пленных с острова Змеиный на захваченных российских моряков. По словам Верещук, политики обсуждали возможность паритетного обмена: «Моряка на моряка, водителя на водителя и так далее».
- Минобороны раскрыло связь биолабораторий Украины с сыном президента США Джозефа Байдена Хантера. Начальник войск радиационной защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что 30 украинских лабораторий, действующих в 14 городах и селах, занимались полноценными военно-биологическими разработками.
- Правительство России распорядилось начать выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, 23 марта начал работу первый мобильный пункт, где производят выплаты.
- Лидеры стран Североатлантического альянса решили создать четыре боевые группы в восточной части альянса для укрепления сил обороны и сдерживания. Вооруженные силы появятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в боях на юге Донецкой народной республики, взяли Мариуполь. Другие подразделения идут в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от украинских неонацистов.
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