НАТО направит военных к границе Украины, Россия взяла Мариуполь. Главное о спецоперации 24 марта

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, российский флаг, триколор, флаг россии, символ власти, государственный символ
Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей украинским пенсионерам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидеры стран НАТО договорились создать четыре новых боевые группы в восточной части альянса в рамках укрепления сил обороны и сдерживания. Чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в боях на юге Донецкой народной республики, взяли Мариуполь. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 24 марта.

  • Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о желании провести обмен украинских пленных с острова Змеиный на захваченных российских моряков. По словам Верещук, политики обсуждали возможность паритетного обмена: «Моряка на моряка, водителя на водителя и так далее».
  • Минобороны раскрыло связь биолабораторий Украины с сыном президента США Джозефа Байдена Хантера. Начальник войск радиационной защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что 30 украинских лабораторий, действующих в 14 городах и селах, занимались полноценными военно-биологическими разработками.
  • Правительство России распорядилось начать выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, 23 марта начал работу первый мобильный пункт, где производят выплаты.
  • Лидеры стран Североатлантического альянса решили создать четыре боевые группы в восточной части альянса для укрепления сил обороны и сдерживания. Вооруженные силы появятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.
  • Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в боях на юге Донецкой народной республики, взяли Мариуполь. Другие подразделения идут в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от украинских неонацистов.

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Лидеры стран НАТО договорились создать четыре новых боевые группы в восточной части альянса в рамках укрепления сил обороны и сдерживания. Чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в боях на юге Донецкой народной республики, взяли Мариуполь. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 24 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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