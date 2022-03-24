Кадыров заявил о взятии Мариуполя

24 марта 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в боях на юге Донецкой народной республики, взяли Мариуполь. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров со ссылкой на депутата Госдумы Адама Делимханова. «Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», — написал Кадыров в своем telegram-канале. К сообщению он приложил запись переговоров Делимханова с чеченскими бойцами. Глава Чечни также добавил, что параллельно другие подразделения идут в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от украинских неонацистов. По его словам, скоро город будет зачищен. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева. Москва предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас стороны проводят переговоры о прекращении огня. По словам Путина, спецоперация будет остановлена, когда Украина признает присоединение Крыма к России и откажется от вступления в НАТО.