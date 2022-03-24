Кадыров: восточную часть Мариуполя «очистили от банд»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы, задействованные в спецоперации на Украине, «полностью зачистили» Левобережный район Мариуполя. Об этом Кадыров написал в своемtelegram-канале.
«Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной „Азовстали“. Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг. <…> Гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.», — сообщил Кадыров. Глава Чечни добавил, что бойцы направили свои силы на «зачистку от азовских националистов» в других районах города.
Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения освободили здание администрации Мариуполя. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы, задействованные в спецоперации на Украине, «полностью зачистили» Левобережный район Мариуполя. Об этом Кадыров написал в своемtelegram-канале. «Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной „Азовстали“. Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг. <…> Гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.», — сообщил Кадыров. Глава Чечни добавил, что бойцы направили свои силы на «зачистку от азовских националистов» в других районах города. Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения освободили здание администрации Мариуполя. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева.