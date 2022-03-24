24 марта 2022

Кадыров: восточную часть Мариуполя «очистили от банд»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров заявил, что один из жилых районов Мариуполя «полностью зачищен» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы, задействованные в спецоперации на Украине, «полностью зачистили» Левобережный район Мариуполя. Об этом Кадыров написал в своемtelegram-канале.

«Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной „Азовстали“. Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг. <…> Гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.», — сообщил Кадыров. Глава Чечни добавил, что бойцы направили свои силы на «зачистку от азовских националистов» в других районах города.

Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения освободили здание администрации Мариуполя. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы, задействованные в спецоперации на Украине, «полностью зачистили» Левобережный район Мариуполя. Об этом Кадыров написал в своемtelegram-канале. «Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной „Азовстали“. Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг. <…> Гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.», — сообщил Кадыров. Глава Чечни добавил, что бойцы направили свои силы на «зачистку от азовских националистов» в других районах города. Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения освободили здание администрации Мариуполя. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...