Кадыров: восточную часть Мариуполя «очистили от банд»

25 марта 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что один из жилых районов Мариуполя «полностью зачищен» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы, задействованные в спецоперации на Украине, «полностью зачистили» Левобережный район Мариуполя. Об этом Кадыров написал в своемtelegram-канале. «Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной „Азовстали“. Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг. <…> Гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.», — сообщил Кадыров. Глава Чечни добавил, что бойцы направили свои силы на «зачистку от азовских националистов» в других районах города. Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения освободили здание администрации Мариуполя. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы, задействованные в спецоперации на Украине, «полностью зачистили» Левобережный район Мариуполя. Об этом Кадыров написал в своемtelegram-канале. «Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной „Азовстали“. Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг. <…> Гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.», — сообщил Кадыров. Глава Чечни добавил, что бойцы направили свои силы на «зачистку от азовских националистов» в других районах города. Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения освободили здание администрации Мариуполя. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева.