Австралия ввела санкции против 22 российских журналистов

В список попали Симоньян и Скабеева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Австралии ввели пакет санкций против 22 российских журналистов. В этот список включены, в том числе, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева. Об этом сообщается в письме австралийского МВД.

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