24 марта 2022

Австралия ввела санкции против 22 российских журналистов

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
В список попали Симоньян и Скабеева Фото:

Власти Австралии ввели пакет санкций против 22 российских журналистов. В этот список включены, в том числе, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева. Об этом сообщается в письме австралийского МВД.

Новость дополняется.

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Власти Австралии ввели пакет санкций против 22 российских журналистов. В этот список включены, в том числе, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева. Об этом сообщается в письме австралийского МВД. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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