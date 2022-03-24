Австралия ввела санкции против 22 российских журналистов

Власти Австралии ввели пакет санкций против 22 российских журналистов. В этот список включены, в том числе, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева. Об этом сообщается в письме австралийского МВД.
Власти Австралии ввели пакет санкций против 22 российских журналистов. В этот список включены, в том числе, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева. Об этом сообщается в письме австралийского МВД. Новость дополняется.