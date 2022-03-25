Авиакомпании сообщили о рисках приостановки полетов АН-24 и АН-26

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, происшествие, чп, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле, ан-12, посадка на брюхо
У перевозчиков АН-24 и АН-26 появились проблемы с турбовинтовым двигателем Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпании предупредили о рисках приостановки полетов на региональных самолетах АН-24 и АН-26. Причиной стала проблема с ремонтом турбовинтовых двигателей.

«Перевозчики предупредили о проблемах с ремонтом моторов Ан-24 и Ан-26 из-за закрытия завода в Ростове-на-Дону. Это может привести к остановке полетов на этих самолетах. Они используются для перевозок минимум в десяти регионах», — об этом передает РБК.

Пассажирские самолеты Ан-24 и Ан-26 оснащены двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 украинского производства. Завод в Ростове, который закрылся по решению его собственника группы «Агроком» Ивана Саввиди, ежегодно ремонтировал около 60 таких моторов. Теперь отремонтировать АИ-24 способно только одно предприятие в России — Арамильский авиационный ремонтный завод в Свердловской области. Но предприятие не сможет освоить такие объемы, так как загружено оборонными заказами.

Страны Евросоюза ввели запрет на экспорт и лизинг новой авиационной техники, а также на страхование и техобслуживание. Корпорация Boeing, в частности, приостановила поставу запчастей для самолетов в Россию. Иностранные компании также отказались поставлять запчасти для производства российского самолета МС-21. Заморожены даже заранее предоплаченные заказы.

Жесткие санкции, введенные со стороны США и стран ЕС, связаны с российской спецоперацией, начатой на Украине 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении принял президент России Владимир Путин после усиления обстрелов ВСУ в восьмилетней войне на Донбассе. Целью санкций страны Запада назвали развал российской экономики и ухудшение условий жизни россиян. Президент России Владимир Путин назвал такие методы агрессивными и сравнил их с «войной экономическими, политическими, информационными средствами».

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Авиакомпании предупредили о рисках приостановки полетов на региональных самолетах АН-24 и АН-26. Причиной стала проблема с ремонтом турбовинтовых двигателей. «Перевозчики предупредили о проблемах с ремонтом моторов Ан-24 и Ан-26 из-за закрытия завода в Ростове-на-Дону. Это может привести к остановке полетов на этих самолетах. Они используются для перевозок минимум в десяти регионах», — об этом передает РБК. Пассажирские самолеты Ан-24 и Ан-26 оснащены двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 украинского производства. Завод в Ростове, который закрылся по решению его собственника группы «Агроком» Ивана Саввиди, ежегодно ремонтировал около 60 таких моторов. Теперь отремонтировать АИ-24 способно только одно предприятие в России — Арамильский авиационный ремонтный завод в Свердловской области. Но предприятие не сможет освоить такие объемы, так как загружено оборонными заказами. Страны Евросоюза ввели запрет на экспорт и лизинг новой авиационной техники, а также на страхование и техобслуживание. Корпорация Boeing, в частности, приостановила поставу запчастей для самолетов в Россию. Иностранные компании также отказались поставлять запчасти для производства российского самолета МС-21. Заморожены даже заранее предоплаченные заказы. Жесткие санкции, введенные со стороны США и стран ЕС, связаны с российской спецоперацией, начатой на Украине 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении принял президент России Владимир Путин после усиления обстрелов ВСУ в восьмилетней войне на Донбассе. Целью санкций страны Запада назвали развал российской экономики и ухудшение условий жизни россиян. Президент России Владимир Путин назвал такие методы агрессивными и сравнил их с «войной экономическими, политическими, информационными средствами».
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