24 марта 2022

Тюменца будут судить за убийство несовершеннолетней сожительницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, судья
25-летний тюменец пойдет под суд за совращение и убийство несовершеннолетней Фото:

Житель Тюмени пойдет под суд за убийство 17-летней сожительницы. Об этом сообщает официальный сайт регионального СК по Тюменской области. 25-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По версии следствия, ранним утром, 31 мая 2021 года, между обвиняемым и 17-летней потерпевшей произошел конфликт, в результате которого девушка получила множественные повреждения. В тот же день, в 7 часов утра, в результате полученных многочисленных травм тела, потерпевшая, доставленная из квартиры дома, расположенного на улице Геологоразведчиков в городе Тюмени, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщает официальный сайт регионального СК.

Там уточнили, что тюменец состоял с несовершеннолетней в отношениях. Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет он систематически ее избивал и вступал в половую связь, достоверно зная о возрасте девушки. В ближайшее время уголовное дело об убийстве тюменки будет передано в суд.

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Житель Тюмени пойдет под суд за убийство 17-летней сожительницы. Об этом сообщает официальный сайт регионального СК по Тюменской области. 25-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). «По версии следствия, ранним утром, 31 мая 2021 года, между обвиняемым и 17-летней потерпевшей произошел конфликт, в результате которого девушка получила множественные повреждения. В тот же день, в 7 часов утра, в результате полученных многочисленных травм тела, потерпевшая, доставленная из квартиры дома, расположенного на улице Геологоразведчиков в городе Тюмени, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщает официальный сайт регионального СК. Там уточнили, что тюменец состоял с несовершеннолетней в отношениях. Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет он систематически ее избивал и вступал в половую связь, достоверно зная о возрасте девушки. В ближайшее время уголовное дело об убийстве тюменки будет передано в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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