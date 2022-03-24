Тюменца будут судить за убийство несовершеннолетней сожительницы

25-летний тюменец пойдет под суд за совращение и убийство несовершеннолетней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тюмени пойдет под суд за убийство 17-летней сожительницы. Об этом сообщает официальный сайт регионального СК по Тюменской области. 25-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По версии следствия, ранним утром, 31 мая 2021 года, между обвиняемым и 17-летней потерпевшей произошел конфликт, в результате которого девушка получила множественные повреждения. В тот же день, в 7 часов утра, в результате полученных многочисленных травм тела, потерпевшая, доставленная из квартиры дома, расположенного на улице Геологоразведчиков в городе Тюмени, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщает официальный сайт регионального СК.

Там уточнили, что тюменец состоял с несовершеннолетней в отношениях. Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет он систематически ее избивал и вступал в половую связь, достоверно зная о возрасте девушки. В ближайшее время уголовное дело об убийстве тюменки будет передано в суд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам