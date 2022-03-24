24 марта 2022

В транспорте Екатеринбурга ради экономии уменьшили билеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, кондуктор, медицинская маска, трамвай, коронавирус
Ранее «Гортранс» проводил эксперимент с одним депо. С 25 марта билеты уменьшились во всем муниципальном транспорте Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс» изменил размер проездного билета в трамваях, троллейбусах и автобусах города в целях экономии. Об этом информацию сообщил начальник профильной службы предприятия Андрей Ившин.

«С 25 марта на маршрутах „Гортранса“ изменился размер билетов. Это сделано в целях экономии», — сообщил Ившин. Уточняется, что термолента, использующаяся для печати билетов кондукторами стала дороже.

Ранее сообщалось, что «Гортранс» изменил размер билетов на маршрутах Октябрьского троллейбусного депо. Эксперимент транспортников оказался эффективным и решение было принято в отношении всех маршрутов.

В России на фоне санкций в ответ на спецоперацию РФ по освобождению жителей Донбасса от блокады и обстрелов ВСУ выросла стоимость белой бумаги. Производители это обосновывают тем, что подорожала стоимость отбеливающего сырья, которое поставляется из Европы. Цель санкций — причинение максимального вреда экономике РФ, а также ее гуманитарным и социальным сферам, заявляют западные лидеры. Власти России считают, что такие действия представляют собой агрессию, направленную на ухудшение жизней миллионов россиян.

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Проездной билет уменьшился примерно в два раза
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Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс» изменил размер проездного билета в трамваях, троллейбусах и автобусах города в целях экономии. Об этом информацию сообщил начальник профильной службы предприятия Андрей Ившин. «С 25 марта на маршрутах „Гортранса“ изменился размер билетов. Это сделано в целях экономии», — сообщил Ившин. Уточняется, что термолента, использующаяся для печати билетов кондукторами стала дороже. Ранее сообщалось, что «Гортранс» изменил размер билетов на маршрутах Октябрьского троллейбусного депо. Эксперимент транспортников оказался эффективным и решение было принято в отношении всех маршрутов. В России на фоне санкций в ответ на спецоперацию РФ по освобождению жителей Донбасса от блокады и обстрелов ВСУ выросла стоимость белой бумаги. Производители это обосновывают тем, что подорожала стоимость отбеливающего сырья, которое поставляется из Европы. Цель санкций — причинение максимального вреда экономике РФ, а также ее гуманитарным и социальным сферам, заявляют западные лидеры. Власти России считают, что такие действия представляют собой агрессию, направленную на ухудшение жизней миллионов россиян. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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