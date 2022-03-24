В транспорте Екатеринбурга ради экономии уменьшили билеты

25 марта 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Ранее «Гортранс» проводил эксперимент с одним депо. С 25 марта билеты уменьшились во всем муниципальном транспорте Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс» изменил размер проездного билета в трамваях, троллейбусах и автобусах города в целях экономии. Об этом информацию сообщил начальник профильной службы предприятия Андрей Ившин. «С 25 марта на маршрутах „Гортранса“ изменился размер билетов. Это сделано в целях экономии», — сообщил Ившин. Уточняется, что термолента, использующаяся для печати билетов кондукторами стала дороже. Ранее сообщалось, что «Гортранс» изменил размер билетов на маршрутах Октябрьского троллейбусного депо. Эксперимент транспортников оказался эффективным и решение было принято в отношении всех маршрутов. В России на фоне санкций в ответ на спецоперацию РФ по освобождению жителей Донбасса от блокады и обстрелов ВСУ выросла стоимость белой бумаги. Производители это обосновывают тем, что подорожала стоимость отбеливающего сырья, которое поставляется из Европы. Цель санкций — причинение максимального вреда экономике РФ, а также ее гуманитарным и социальным сферам, заявляют западные лидеры. Власти России считают, что такие действия представляют собой агрессию, направленную на ухудшение жизней миллионов россиян. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам . Проездной билет уменьшился примерно в два раза Фото: Наталья Ельцова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс» изменил размер проездного билета в трамваях, троллейбусах и автобусах города в целях экономии. Об этом информацию сообщил начальник профильной службы предприятия Андрей Ившин. «С 25 марта на маршрутах „Гортранса“ изменился размер билетов. Это сделано в целях экономии», — сообщил Ившин. Уточняется, что термолента, использующаяся для печати билетов кондукторами стала дороже. Ранее сообщалось, что «Гортранс» изменил размер билетов на маршрутах Октябрьского троллейбусного депо. Эксперимент транспортников оказался эффективным и решение было принято в отношении всех маршрутов. В России на фоне санкций в ответ на спецоперацию РФ по освобождению жителей Донбасса от блокады и обстрелов ВСУ выросла стоимость белой бумаги. Производители это обосновывают тем, что подорожала стоимость отбеливающего сырья, которое поставляется из Европы. Цель санкций — причинение максимального вреда экономике РФ, а также ее гуманитарным и социальным сферам, заявляют западные лидеры. Власти России считают, что такие действия представляют собой агрессию, направленную на ухудшение жизней миллионов россиян. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.